Російську поетесу не пустили до України через поїздки до Криму

Дівчина не стала заперечувати свою поїздку до окупованого Криму. Вона їздила на відпочинок, добиралася потягом.
Як пише Інтерфакс-Україна, йдеться про російську поетесу Алісу Денисову.
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Росіянка, яка виявилася поетесою і автором різних проєктів, неодноразово публікувала матеріали на кримську тематику і інформацію про відвідування тимчасово окупованої території України, – повідомляє Держприкордонслужба України.
Нагадаємо, список артистів, яким заборонений в'їзд до України, регулярно поповнюється . Зовсім нещодавно 14 російських акторів потрапили до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України. Всі вони брали участь в зйомках російського художнього фільму про військові дії в Луганську.
Раніше співачці Пелагеї заборонили в'їзд до України. Російська виконавиця неодноразово відвідувала окупований Крим з концертами.
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- Петиція Ігоря Кондратюка про заборону артистів з Росії набрала 25 тис. підписів і тепер її повинен розглянути президент.
- В СБУ підтвердили, що Кіркорову заборонили в'їзд дов України.