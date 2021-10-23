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Російську поетесу не пустили до України через поїздки до Криму

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
23 жовтня, 15:45
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25-річна поетеса приїхала до України з Іспанії. Під час перевірки документів з'ясувалося, що вона відвідувала окупований Крим минулого року
Аліса Денисова
Аліса Денисова / Фото: Facebook

Дівчина не стала заперечувати свою поїздку до окупованого Криму. Вона їздила на відпочинок, добиралася потягом.

Як пише Інтерфакс-Україна, йдеться про російську поетесу Алісу Денисову.

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Аліса Денисова
Аліса Денисова / Фото: Facebook

Росіянка, яка виявилася поетесою і автором різних проєктів, неодноразово публікувала матеріали на кримську тематику і інформацію про відвідування тимчасово окупованої території України, – повідомляє Держприкордонслужба України.

Нагадаємо, список артистів, яким заборонений в'їзд до України, регулярно поповнюється . Зовсім нещодавно 14 російських акторів потрапили до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України. Всі вони брали участь в зйомках російського художнього фільму про військові дії в Луганську.

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Раніше співачці Пелагеї заборонили в'їзд до України. Російська виконавиця неодноразово відвідувала окупований Крим з концертами.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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