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Росію планують назавжди вигнати з міжнародного конкурсу краси Міс Всесвіт

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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10 травня, 13:27
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Керівництво "Міс Всесвіт" розглядає питання позбавлення представниць РФ можливості участі у б'юті-змаганнях
Росію може опинитись під забороною на конкурсі краси
Росію може опинитись під забороною на конкурсі краси / Фото: Pinterest

Росіяни розплачуються за те, що війська їхньої країни підступно та цинічно вторглися на територію незалежної України та вже быльше двох місяців скоюють злочини: вбивають, ґвалтують, мародерять і руйнують. Країну-агресорку вже усунули від "Євробачення-2022" та заборонили її громадянам голосувати.

Наразі Росії можуть заборонити брати участь у "Міс Всесвіт". Нещодавно українці звернулися до оргкомітету "Міс Україна Всесвіт" з вимогою позбавити представниць РФ такої можливості.

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Водночас президентка "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова заявила, що повністю підтримує цю ініціативу. Вона вже повідомила про це керівництву Miss Universe.

Ми впевнені, що наші партнери з "Міс Всесвіт" ухвалять правильне рішення. Росія не повинна брати участь у цьому конкурсі вже ніколи, тому що це обурить велику кількість країн, які не хочуть бачити російську представницю поряд із собою, – сказала Філімонова у Insta-зверненні.

Також Анна зізналась, що президентка "Міс Всесвіт" Пола Шугарт відпочатку повномасштабної війни підтримує Україну.

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Їхня організація робила велику кількість благодійних внесків і допомагала інформаційно, розміщуючи на своїх ресурсах пам'ятки про те, як іноземці можуть допомогти Україні, – пояснила вона.

До слова, переможницею "Міс Всесвіт 2021" стала представниця Індії - 21-річна акторка Харнааз Сандху.

Нагадаємо, що досі залишається під питанням участь Росії на Каннському міжнародному кінофестивалі.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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