Ротару, яка чекає повернення Криму Україні, виступила на Пісні року в Москві

Минулого місяця ми писали, що Софію Ротару хочуть позбавити звання почесної громадянки Криму через її позицію щодо статусу півострова.
Це сталося після того, як сестра Софії – Ауріка Ротару – розповіла, що співачка не їздить до Криму з 2014 року, закрила свій готель Villa Sofia в Ялті, а вся родина Ротару чекає, коли Крим повернеться до складу України.
Але це не заважає Софії Михайлівні виступати в Росії. Напередодні Ротару взяла участь у концерті "Пісня року".
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На зйомках шоу також були Ані Лорак, MARUV і Філіп Кіркоров. Останній опублікував в Instagram-профілі спільну світлину із Софією Ротару.
Цікаво, що 15 та 16 грудня у столичному Палаці "Україна" відбудуться новорічні шоу студії "Квартал 95", в одному з яких також з'явиться Софія Михайлівна.
Подібне вже траплялося. У серпні цього року Софія Ротару відкривала святковий концерт до Дня Незалежності України на НСК "Олімпійський", перед тим виступивши на "Новій хвилі" в Сочі.
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