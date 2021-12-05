Ротару, яка чекає повернення Криму Україні, виступила на Пісні року в Москві

А незабаром співачка з'явиться в Києві на зйомках новорічного концерту студії "Квартал 95", який пройде в Палаці "Україна"

Софія Ротару виступила на "Пісні року" у Москві / Фото: instagram.com/fkirkorov

Минулого місяця ми писали, що Софію Ротару хочуть позбавити звання почесної громадянки Криму через її позицію щодо статусу півострова.

Це сталося після того, як сестра Софії – Ауріка Ротару – розповіла, що співачка не їздить до Криму з 2014 року, закрила свій готель Villa Sofia в Ялті, а вся родина Ротару чекає, коли Крим повернеться до складу України.

Реклама

Але це не заважає Софії Михайлівні виступати в Росії. Напередодні Ротару взяла участь у концерті "Пісня року".

Софія Ротару в Москві на концерті "Пісня року" / Фото: instagram.com/stories/pesnyagoda_official

Реклама

На зйомках шоу також були Ані Лорак, MARUV і Філіп Кіркоров. Останній опублікував в Instagram-профілі спільну світлину із Софією Ротару.

Філіп Кіркоров та Софія Ротару на "Пісні року" у Москві / Фото: instagram.com/fkirkorov

Реклама

Цікаво, що 15 та 16 грудня у столичному Палаці "Україна" відбудуться новорічні шоу студії "Квартал 95", в одному з яких також з'явиться Софія Михайлівна.

Софія Ротару виступить на новорічному "Вечірньому кварталі" в Києві / Фото: instagram.com/kvartal95official

Подібне вже траплялося. У серпні цього року Софія Ротару відкривала святковий концерт до Дня Незалежності України на НСК "Олімпійський", перед тим виступивши на "Новій хвилі" в Сочі.

Ще новини на тему: