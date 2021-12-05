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Ротару, яка чекає повернення Криму Україні, виступила на Пісні року в Москві

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
5 грудня, 17:14
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А незабаром співачка з'явиться в Києві на зйомках новорічного концерту студії "Квартал 95", який пройде в Палаці "Україна"
Софія Ротару виступила на "Пісні року" у Москві
Софія Ротару виступила на "Пісні року" у Москві / Фото: instagram.com/fkirkorov

Минулого місяця ми писали, що Софію Ротару хочуть позбавити звання почесної громадянки Криму через її позицію щодо статусу півострова.

Це сталося після того, як сестра Софії – Ауріка Ротару – розповіла, що співачка не їздить до Криму з 2014 року, закрила свій готель Villa Sofia в Ялті, а вся родина Ротару чекає, коли Крим повернеться до складу України.

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Але це не заважає Софії Михайлівні виступати в Росії. Напередодні Ротару взяла участь у концерті "Пісня року".

Софія Ротару в Москві на концерті "Пісня року" / Фото: instagram.com/stories/pesnyagoda_official

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На зйомках шоу також були Ані Лорак, MARUV і Філіп Кіркоров. Останній опублікував в Instagram-профілі спільну світлину із Софією Ротару.

Філіп Кіркоров та Софія Ротару на "Пісні року" у Москві
Філіп Кіркоров та Софія Ротару на "Пісні року" у Москві / Фото: instagram.com/fkirkorov

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Цікаво, що 15 та 16 грудня у столичному Палаці "Україна" відбудуться новорічні шоу студії "Квартал 95", в одному з яких також з'явиться Софія Михайлівна.

Софія Ротару виступить на новорічному "Вечірньому кварталі" в Києві / Фото: instagram.com/kvartal95official

Подібне вже траплялося. У серпні цього року Софія Ротару відкривала святковий концерт до Дня Незалежності України на НСК "Олімпійський", перед тим виступивши на "Новій хвилі" в Сочі.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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