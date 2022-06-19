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Русалка вже не та: розповніла Наташа Корольова зганьбилася знімками в одних трусах (фото)

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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19 червня, 11:49
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Рашистська співачка українського походження хотіла похвалитись своєю фігурою, але щось пішло не так...
Наташа Корольова у голому вигляді показала свої пишні форми
Наташа Корольова у голому вигляді показала свої пишні форми / Фото: instagram.com/koroleva__star

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну екскиянка Наташа Корольова зникла з горизонту. Наприкінці квітня артистка наважилась повернутися в соцмережі. Фанати сподівались почути її чітку громадянську позицію, але вона вирішила вдавати ніби нічого не відбувається та просто ділитись подробицями свого прекрасного життя.

Днями Корольова їздила в санаторій, щоб "поправити своє здоров'я" та скинути зайві кілограми за допомогою грязьових ван, спа-процедур та масажу.

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Наташа ніколи не приховувала, що мріє схуднути. При цьому співачка не хоче відмовлятись від солодощів, які вона обожнює, напевно, більше за Тарзана:)

Скріншот Instastories

Днями виконавиця хітів "Дельфін та Русалка" засвітила свою фігуру у червоному бікіні. Очевидно, хейтери облили брудом зірку за обвислий живіт. Адже невдовзі вона вирішила похвалитись в Instastories результатами свого "приголомшливого" схуднення.

Скріншот Instastories

Незабаром Корольова зробила фото в дзеркалі, з'явившись в кадрі в одних трусах, прикриваючи оголені груди руками. А зробила це зірка для критиків, які не бачать "змін". Наташа переконує – вона схудла аж на три кілограми і у свої 49 "виглядає чудово".

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Скріншот Instastories

За 5 днів -3 кг. Пішла набряклість, нормалізувався сон, з'явилося більше енергії. Мені 49 років і я задоволена собою! Так як я зі своїми лікарями упродовж 11 років випробувала багато корисних методик, впевнена на всі 100%, що можна стежити за своїм здоров'ям та красою без дорогих препаратів та пластичних операцій, – написала співачка.

Хоч і Наташа Корольова пишається своєю фігурою, але в'ялий живіт та обвислу шию все ж таки дуже видно.

Нагадаємо, раніше Наташа Корольова розповідала, як відселила 20-річного сина та його наречену-стриптизерку жити в хрущовку.

Також ми писали, як Наташа Корольова пробила дно, станцювавши з Тарзаном у радянських костюмах на 9 травня.

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Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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