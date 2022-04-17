З друзями та дітьми: Алла Пугачова показала нове відео з Ізраїлю

На початку березня стало відомо, що Алла Пугачова та Максим Галкін поїхали з Росії

Алла Пугачова вперше за довгий час показала дітей / Фото: Инстаграм

Переїзд пари до Ізраїлю російські ЗМІ активно обговорюють не перший тиждень. Максим Галкін та Алла Пугачова жодних коментарів не дають. Цього року гуморист навіть у день народження Пугачової вирішив нічого не публікувати, хоч раніше завжди показував, як двійнята вітають маму.

Але мовчання порушила сама Пугачова, опублікувавши в Instagram нове відео з Ізраїлю. Відео знімав Максим Галкін. У кадр потрапили друзі пари та двійнята. Співачка привітала всіх підписників із Вербною неділею.

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Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Максим Галкін та Алла Пугачова вже зайнялися оформленням громадянства Ізраїлю та шукають школу для Гаррі та Лізи.

До слова, Максим Галкін одним із перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні Після цього концерти гумориста стали забороняти в Росії, а також хочуть позбавити державних звань і нагород.

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Сам Галкін не має наміру відмовлятися від своїх слів на підтримку України . На критику передплатників він відповідає, що має право на свою думку, навіть якщо вона не подобається державі.

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