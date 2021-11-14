З яким співаком Алла Пугачова не схвалювала стосунки Крістіни Орбакайте

Аврам Руссо не заперечує, що їх із Крістіною Орбакайте пов'язували теплі дружні стосунки, які могли перерости у романтичні. Це не подобалося Аллі Пугачовій.
Навіть Пугачова кликала до себе Пригожина (він тоді був продюсером Руссо – прим. ред), за його словами, переживала, щоб не закінчилося все третьою дитиною, – сказав Авраам Руссо у програмі "Секрет на мільйон".
Та й сам співак не поспішав заводити роман із Крістіною Орбакайте.
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Якби я був хитрою людиною, я б скористався моментом. Але я ставився до Крітісни дуже добре. Були радники довкола, з усіх боків цей союз виглядав вигідним. Але якби не пішов цей роман, це б зіпсувало все .
Зараз Крістіна Орбкайте та Авраам Руссо підтримують стосунки. Співак не відкидає думки, що вони з дочкою Алли Пугачової можуть записати ще один дует.
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