З яким співаком Алла Пугачова не схвалювала стосунки Крістіни Орбакайте

Авраам Руссо та Крістіна Орбакайте свого часу записали кілька спільних пісень. Артисти проводили багато часу разом. В ЗМІ казали, що їх пов'язує не просто дружба

Алла Пугачова не хотіла, щоб Крістіна Орбакайте не зустрічалася з Авраамом Руссо / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Аврам Руссо не заперечує, що їх із Крістіною Орбакайте пов'язували теплі дружні стосунки, які могли перерости у романтичні. Це не подобалося Аллі Пугачовій.

Навіть Пугачова кликала до себе Пригожина (він тоді був продюсером Руссо – прим. ред), за його словами, переживала, щоб не закінчилося все третьою дитиною, – сказав Авраам Руссо у програмі "Секрет на мільйон".

Крістіна Орбакайте та Авраам Руссо ніколи не зустрічалися / Фото: instagram.com/orbakaite_k

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Та й сам співак не поспішав заводити роман із Крістіною Орбакайте.

Якби я був хитрою людиною, я б скористався моментом. Але я ставився до Крітісни дуже добре. Були радники довкола, з усіх боків цей союз виглядав вигідним. Але якби не пішов цей роман, це б зіпсувало все .

Зараз Крістіна Орбкайте та Авраам Руссо підтримують стосунки. Співак не відкидає думки, що вони з дочкою Алли Пугачової можуть записати ще один дует.

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