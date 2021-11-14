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З яким співаком Алла Пугачова не схвалювала стосунки Крістіни Орбакайте

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
14 листопада, 17:09
В закладинки
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Авраам Руссо та Крістіна Орбакайте свого часу записали кілька спільних пісень. Артисти проводили багато часу разом. В ЗМІ казали, що їх пов'язує не просто дружба
Алла Пугачова не хотіла, щоб Крістіна Орбакайте не зустрічалася з Авраамом Руссо
Алла Пугачова не хотіла, щоб Крістіна Орбакайте не зустрічалася з Авраамом Руссо / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Аврам Руссо не заперечує, що їх із Крістіною Орбакайте пов'язували теплі дружні стосунки, які могли перерости у романтичні. Це не подобалося Аллі Пугачовій.

Навіть Пугачова кликала до себе Пригожина (він тоді був продюсером Руссо – прим. ред), за його словами, переживала, щоб не закінчилося все третьою дитиною, – сказав Авраам Руссо у програмі "Секрет на мільйон".

Крістіна Орбакайте та Авраам Руссо ніколи не зустрічалися
Крістіна Орбакайте та Авраам Руссо ніколи не зустрічалися / Фото: instagram.com/orbakaite_k

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Та й сам співак не поспішав заводити роман із Крістіною Орбакайте.

Якби я був хитрою людиною, я б скористався моментом. Але я ставився до Крітісни дуже добре. Були радники довкола, з усіх боків цей союз виглядав вигідним. Але якби не пішов цей роман, це б зіпсувало все .

Зараз Крістіна Орбкайте та Авраам Руссо підтримують стосунки. Співак не відкидає думки, що вони з дочкою Алли Пугачової можуть записати ще один дует.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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