Санта-Барбара продовжується: Жерар Піке кинув коханку заради Шакіри. Реакція співачки

Футболіст вирішив дати задню та спробувати повернутися до коханої. Що змусило захисника "Барселони" одуматись та про кого, окрім Шакіри, думає Жерар – дізнайтесь у матеріалі

Жерар Піке хоче врятувати стосунки з Шакірою / Фото: Колаж: Сьогодні

На початку літа Шакіра офіційно повідомила, що вони з чоловіком Жераром Піке більше не разом. У це важко було повірити. Адже пара здавалась нерозлучною, незважаючи на те, що вони були у цивільному шлюбі. Їхня історія кохання тривала з 2010 року. Разом вони виховували двох синів Мілана та Сашу. Але раптом у їхньому житті пішла тріщина.

Багато іспанських ЗМІ писали, що Шакіра кинула Жерара Піке через його постійні зради. І справді, не так давно папараці помічали спортсмена у компанії молоденької незнайомки. Подейкували, що футболіст проміняв Шакіру на офіціантку.

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Жерар та Шакіра перебували у стосунках 11 років / Фото: Pinterest

Коли ж у 45-річної артистки увірвався терпець, вона вигнала 35-річного захисника "Барселони" з їхнього спільного будинку. Піке оселився у своїй холостяцькій квартирі.

Як пише MARCA, Жерар Піке вже хотів будувати життя з новою пасією і навіть познайомив її з дітьми. Але несподівано футболіст припинив інтрижку заради порятунку стосунків з Шакірою. Очевидно, він хоче просто примиритись з артисткою заради дітей. Або ж пара справді дасть другий шанс роману:)

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Джерела повідомляють, що наразі Жерар Піке намагається врятувати стосунки з Шакірою через адвокатів. Зіркова блондинка не проти піти на поступки. Але виключно заради синів.

Зазначимо, зараз екскохані ніяк не можуть домовитись про те, де житимуть їхні спадкоємці. Піке хоче, щоб вони з Шакірою залишились у Барселоні. А от поп-зірка планує перебратись з ними до США.

Нагадаємо, за декілька днів після розголосу про розлучення Шакіра та Жерар Піке "возз'єднались". Зробили вони це заради старшого сина Мілана, який грав на бейсбольному турнірі в Чехії.