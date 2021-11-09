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Сара Джессіка Паркер різко на критику стосовно зовнішності та сивого волосся: Я знаю, як виглядаю

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
9 листопада, 16:45
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Зірка серіалу "Секс і місто" вперше прокоментувала, як ставиться до критики своєї зовнішності
Сара Джессіка Паркер відповіла на критику на свою адресу
Сара Джессіка Паркер відповіла на критику на свою адресу / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Днями Сара Джессіка Паркер з'явилася в образі Керрі Бредшоу на обкладинці Vogue . Незабаром відбудеться прем'єра нових серій "Секc і місто". Шанувальники з нетерпінням чекають на продовження улюбленого серіалу та моніторять соцмережі виконавиць головних ролей.

Але кожне фото, яке потрапляє до мережі, викликає бурхливі обговорення. Багато хто пише, що головні героїні змінилися – з'явилася сивина і зморшки, деякі користувалися послугами пластичних хірургів. Сара Джессіка Паркер не стала мовчати стосовно цих коментарів.

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Синтія Ніксон, Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс
Синтія Ніксон, Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Кожному є що сказати: "У неї дуже багато зморшок, у неї дуже мало зморшок". Схоже, люди не хочуть, щоб ми були в гармонії із собою. Наче їм просто подобається, коли ми відчуваємо біль через те, хто ми сьогодні, незалежно від того, чи вибираємо ми старіти природним чином і не виглядати ідеально, чи робимо щось. Я знаю, як я виглядаю. У мене немає вибору. Що я маю з цим робити? Зупинити старіння? Зникнути?, – відповіла зірка серіалу "Секс і місто" в інтерв'ю для Vogue.

Нагадаємо, продовження легендарного серіалу покажуть у грудні на каналі HBO Max . У нових серіях Сара Джессіка Паркер є виконавчим продюсером. Але в нових серіях ми не побачимо Кім Кеттролл, виконавиці ролі Саманти Джонс, вона відмовилася від участі.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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