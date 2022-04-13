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Сассексів "скасовують"? Монархи Нідерландів відмовили їм в офіційному прийомі

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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13 квітня, 12:28
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У Мережі обговорюють різку відмову короля та королеви Нідерландів у прийомі Меган Маркл та принца Гаррі. Що сталося, дізнайтесь у нашому матеріалі
Герцоги Сассекські приїдуть в Нідерланди, але їм не будуть надані королівські почесті
Герцоги Сассекські приїдуть в Нідерланди, але їм не будуть надані королівські почесті / Фото: Getty Images, Інстаграм королеви Максими

У Мережі говорять про щось схоже на "культуру скасування" у контексті діяльності герцогів Сассекських. Так, спочатку пару не запросили на весілля Бекхемів, а тепер повідомляється, що король і королева Нідерландів відмовили принцу Гаррі та Меган Маркл в аудієнції та попросили їх зняти готель. Офіційних заходів із ними не буде. І це не просто так.

Шанувальники однієї з найвідоміших та найвпливовіших пар світу в курсі, що Меган Маркл та принц Гаррі приїдуть до Нідерландів у рамках запланованого туру, який відбудеться з 16 по 22 квітня. Пара приїде на "Ігри нескорених", які все ще очолює принц Гаррі.

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Зазвичай членів королівської родини Великої Британії із задоволенням приймають монархи Нідерландів, але тепер повідомляється, що королева Максима та король Віллем-Олександр не виділили час на офіційну зустріч: парі було відмовлено у перебуванні на території резиденції монархів, тому Сассексам доведеться зупинитися в готелі. Як правило, монархи Нідерландів запрошують заселитися у свою Віллу Ейкенхорст у Гаазі, але не цього разу.

Крім того, їм заборонили брати з собою озброєну охорону. Нідерландська поліція супроводжуватиме їх всюди і надаватиме послуги сек'юріті, але жодного особливого відношення не буде.

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Подібна "зневага" спостерігається вперше. І, судячи з інформації британської преси, так монархи Нідерландів демонструють солідарність із британською королівською сім'єю, яка в останні кілька років страждає через поведінку Меган Маркл і принца Гаррі.

Востаннє їх критикували за жорстокість до королеви. Так, недавно вони проігнорували день пам'яті смерті принца Філіпа під приводом небезпеки, зате їду в тур Нідерландами, тому що це в їх власних інтересах.

Меган Маркл та принц Гаррі
Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

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Джерела стверджують, що це лише початок і ця зухвала пара ще відчує на собі весь гнів тих, до кого вони демонструють неповагу та зневагу.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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