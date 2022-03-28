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Scorpions на підтримку України прибрали зі свого хіта слово "Москва" (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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28 березня, 15:00
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Німецький гурт підтримав українців під час свого концерту у Лас-Вегасі
Scorpions заспівали на підтримку України
Scorpions заспівали на підтримку України / Фото: YouTube

Вчора, перед початком виступу у Лас-Вегасі, вокаліст легендарного німецького гурту Scorpions Клаус Майне висловив підтримку Україні. Раніше фронтмен уже виходив на сцену з українським прапором та писав у соцмережах про війну в нашій країні.

Під час шоу музиканти зіграли свій хіт Wind of Change, випущений у 1990 році та присвячений закінченню Холодної війни. Тільки перший рядок у пісні Клаус Майне змінив.

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Так, в оригіналі співається "Follow the Moskva down to Gorky Park", але вокаліст замінив це словами "Now listen to my heart, it says Ukrainia" ("А тепер послухай моє серце – воно говорить Україна").

Дивіться повне відео:

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На великому екрані, поки звучала ця пісня, з'явився жовто-синій знак Peace (міжнародний символ світу, антивоєнного та антиядерного руху), а один із гітаристів Scorpions підняв над собою гітару, теж пофарбовану в кольори українського прапора.

Раніше ми писали, що латвійський рок-гурт Brainstorm вперше заспівав українською на підтримку нашої країни. Це сталося під час міжнародного телемарафону Save Ukraine.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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