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Сєдокова з жахом згадала про роки у ВІА Грі: Було стільки лицемірства та поганих речей

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
1 грудня, 10:20
В закладинки
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Співачка прославилася саме завдяки участі у колективі. Проте зараз артистка неохоче згадує роки, проведені у складі тріо
Ганна Сєдокова не любить згадувати роки, проведені у "ВІА Грі".
Ганна Сєдокова не любить згадувати роки, проведені у "ВІА Грі". / Фото: instagram.com/annasedokova

Ганна Сєдокова, яка нещодавно згадала зради ексчоловіка Валентина Белькевича, була однією з перших учасниць популярного гурту "ВІА Гра". У колективі зірка виступала з 2002 до 2004 року.

Зазачимо, що саме в той період гурт був на вершині слави. Солістками були Віра Брежнєва, Ганна Сєдокова та Надія Грановська. Саме цей склад називають "золотим", бо він був популярним у багатьох країнах. До речі, нещодавно і Брєжнева згадала про свою участь у "ВІА Грі" та розповіла про кастинг до гурту.

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Кожна пісня цього тріо – "Не оставляй меня, любимый", "Океан и три реки", "Биология" та інші – ставали безперечно хітами, які і досі слухають меломани.

Золотий склад "ВІА Гри".
Золотий склад "ВІА Гри". / Фото: Скріншот з YouTube

Втім, Сєдокова не любить згадувати про час, проведений у складі колективу. Також вона зізналася, чому відмовляється від спільних виступів із гуртом.

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Дякую, що це було і стало моєю історією. Але в цьому періоді стільки ж болю, як і реалізації, – наголосила зірка.

Ба більше, Ганна пригадала, як до неї нещодавно зателефонували з одного каналу та запропонували заспівати на головному вогнику країни "Попытку №5". Однак, за словами артистки, "навіть її PR-менеджер відмовив, знаючи заздалегідь її відповідь".

Там було стільки лицемірства та поганих речей, що жодна творчість не може виправдати ці вчинки, — пояснила співачка у Instastories.

Фото: скріншот instastories/annasedokova

До речі, раніше Сєдокова пригадувала, як її не взяли до театрального. Як виявилось, артистка в юності мріяла стати відомою акторкою, але сувора приймальна комісія зруйнувала мрію 16-річної дівчини.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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