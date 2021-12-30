Бріжіт Макрон і Мішель Обама – не трансгендери. Український хірург навів вагомий аргумент

Цей рік дружина президента Франції запам'ятає надовго. Останнім часом у західних ЗМІ стали писати, що Бріжит Макрон насправді трансгендер, якого раніше звали Жан-Мішель Траньє

/ Фото: Getty Images

Ці чутки ходили не один місяць, але останнім часом досягли піку. Дружина президента Франції не має наміру це терпіти і подала до суду на ЗМІ. Цікаво, що про дружину експрезидента США Мішель Обаму ходили такі ж чутки.

"Сьогодні" вирішили розібратися, чи справді Бріжит Макрон могла змінити стать. У цьому нам допоміг пластичний хірург Олександр Бебіх, який раніше розповів про особливості ліпосакції.

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Бріжит Макрон – трансгендер?

Як пише портал Numerama, перші новини про трансгендерне походження першої леді Франції з'явилися у вересні місяці в конспірологічному журналі Faits & Documents. Стаття вийшла під назвою "Таємниці Бріжит Макрон". У ній йшлося про трирічне розслідування, підтримане "багатьма експертами". Але тоді ця історія особливо не обговорювалася.

/ Фото: AFP

Нова хвиля чуток про зміну пішла після того, як цю тему підхопили соцмережі. У Франції тег #JeanMichelTrogneux кілька днів тримався у трендах.

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У соцмережах почали робити різні публікації та будувати свої теорії.

Брижит Макрон ("перша леді"), трансгендер? Заитання, яке зараз ставлять собі французи… Я нікого не обмовляю. Це анатомічне спостереження. Як ви думаєте?

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Проблема в тому, що наречена на фото – одна із сестер Бріжит. Фото Брижит у молодості ніхто не знайшов.

Скріншот: Instagram

Варто зазначити, що ці чутки почали поширюватися в інтернеті напередодні президентських виборів, які відбудуться у Франції у 2022 році. Еммануель Макрон поки офіційно не підтверджував висування своєї кандидатури, але багато хто впевнений, що він піде на другий строк.

Мішель Обама – трансгендерна жінка?

У ЗМІ іноді з'являються чутки, що дружина колишнього президента США – трансгендерна жінка. Статева приналежність Мішель Обами обговорюється з 2009 року.

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Телеведучий Алекс Джонс в ефірі своєї програми як доказ приводив відео- і фотоматеріали, на яких, наприклад, видно горбок у пахвинній області в складках сукні дружини Барака Обами.

Twitter

Twitter

Twitter

Twitter

Телеведучий стверджував, що раніше Мішель Обаму звали Майклом. Дружина колишнього президента США ці чутки не коментує.

Перші операції зі зміни статі

Незважаючи на те, що перша у світі операція з корекції статі була проведена майже 100 років тому в Данії – вона була зроблена в 1931 році, народження дітей трансгендерами поки що під питанням.

Ще одним важливим етапом розвитку подібних операцій стало відкриття 1972 року препарату "Циклоспорин". Він показав хороші результати для процесу реабілітації прооперованих пацієнтів, оскільки перешкоджав відторгненню організмом трансплантованих тканин. Бум трансгендерних операцій припав на 2010-і роки, коли технології, як хірургічні, так і фармацевтичні, зробили крок вперед.

Брижит – не трансгендер?

Брижит Макрон 68 років і вона має трьох дітей, народжених у 1975, 1977 та 1984 роках. За словами Олександра Бебіха, якщо сьогодні, а особливо з 2013, коли у Швеції народилася перша у світі дитина після пересадки матки від живого донора і з 2018 року, коли в Бразилії народилася перша дитина, виношена в трансплантованій матці, точаться суперечки, чи мають право трансгендери на пересадку матки, то в 1975 році про це не йшлося. І медицина була на іншому рівні.

У транс-жінок все одно залишаються чоловічі особливості зовнішності та організму в цілому – їх таз набагато вужчий, ніж у жінок того ж зросту. І навіть якщо трансплантація матки пройде успішно, виношування дитини відбудеться, то транс-жінка з малою часткою ймовірності зможе народити природним шляхом, – каже Олександр Бебех.

Хірург Олександр Бебіх розповів про зміну статі Бріжит Макрон / Фото: прес-служба

Запитаннями дітонародження займається засновник лондонської трансгендерної клініки британський хірург Крістофер Інглфілд. Він кілька останніх років активно займається практикою імплантації матки трансгендерам і стверджує, що на сьогодні це цілком реальна операція.

Важливо розуміти, що сьогодні хірургічні операції зі зміни статі з чоловічої на жіночу включають низку хірургічних втручань. Перші це – орхіектомія чи видалення яєчок, пенектомія чи видалення тіла статевого члена, а також фемінізуюча маммопластика – збільшення грудей або її корекція, – каже Олександр Бебіх.

Олександр також уточнює:

Крім того, проводиться фемінізуюча вагінопластика – формування піхви та інших статевих жіночих органів. Часто виконується ліпосакція – видалення надлишкових жирових відкладень, що сформувалися за чоловічим типом на животі та талії, глютеопластика (збільшення або корекція форми сідниці), хондроларингопластика (зменшення розміру кадика).

Всі ці операції займають довгий час, як і ретельна підготовка до них. Враховуючи той факт, що і Бріжит, і Мішель народили кількох дітей, а в їхній біографії немає періодів, коли вони надовго зникали з поля зору, теорії про зміну статі викликають великий сумнів.

Раніше ми писали, що модель-трансгендер Валентина Сампайо стала обличчям Armani Beauty.