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Семенович, Харатьян, Цой: ганебний список артистів, які виступатимуть на рашистських концертах

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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16 квітня, 22:35
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Російські знаменитості-рашисти дуже переживають, що залишаться без концертів, тому готові виконувати будь-яку вказівку Кремля.
/ Фото: Инстаграм

Україну підтримує королівська родина, Шон Пенн допомагає українським біженцям, а сценарист "Карткового будиночка" зніматиме фільм про звірства рашистів у Бучі та Бородянці. Росіянам залишається тільки слухати Баскова, Кіркорова, Михайлова, дивитися старі радянські фільми і відвідувати концерти артистів, про яких згадують тільки, якщо їх потрібно покликати на безкоштовні провладні концерти.

У Росії вирішили пробити чергове дно та влаштувати "патріотичний марафон". Російські артисти виступлять у різних містах Росії, повторюючи риторику Кремля та зомбуючи далі росіян. У Мережі з'явились афіші таких концертів.

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Скріншот

Відомо, що на підтримку путінської диктатури містами Росії поїдуть: Ганна Семенович, Аніта Цой, Микола Расторгуєв, Олег Газманов, Денис Майданов, Василь Герелло, Олександр Олешко, Дмитро Пєвцов, Дмитро Харатьян, гурт "Фабрика", Вікторія Дайнеко, "Смислові галюцинації " та "СерьГа".

Скріншот

Раніше ми розповідали, хто із російських рокерів підтримує кривавий режим Путіна

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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