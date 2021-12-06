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Сімейний вихід: Дженніфер Лопес та Бен Аффлек провели вихідні разом з дітьми (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
6 грудня, 07:55
В закладинки
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Папараці сфотографували голлівудську пару разом із дітьми біля кінотеатру Regency Theatre у Лос-Анджелесі
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек провели вихідні з дітьми у Лос-Анджелесі
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек провели вихідні з дітьми у Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images, instagram.com/bennifer_02/

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продовжують радувати шанувальників спільними виходами , але і не забувають приділяти час дітям. Разом з дітьми Бена – 12-річною донькою Серафіною та 9-річним сином Семюелем та близнюками Джей Ло – з 13-річними Максом та Еммі пара сходила в кіно. Про це пише Daily Mail.

Для виходу в кінотеатр співачка обрала яскравий укорочений светр, джинси-скінні з рваними колінами та тимберлендами. Аффлек залишається вірним улюбленим картатим сорочкам.

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Дженніфер Лопес та Бен Аффлек разом з дітьми
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек разом з дітьми / Фото: instagram.com/bennifer_02/

/ Фото: instagram.com/bennifer_02/

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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Діти Дженніфер Лопес та Бена Аффлека
Діти Дженніфер Лопес та Бена Аффлека / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Раніше Бен Аффлек зізнався, що не збирається ділитися подробицями роману з Джей Ло . Але хоч пара і не поспішає розповідати про свої стосунки, за них це роблять інсайдери. Відомо, що діти Бена Аффлека вже потоваришували з близнюками Джей Ло.

Різдво голлівудські актори планують відзначити великою родиною. Не виключено, що на святі буде присутня колишня дружина Аффлека – Дженніфер Гарнер.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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