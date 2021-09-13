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Сімейний вихід Пугачової з дітьми розчулив Мережу: Красиві і щасливі

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
13 вересня, 10:31
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Алла Пугачова разом з чоловіком Максимом Галкіним та дітьми Крістіною Орбакайте, Лізою і Гаррі вийшла в світ
Алла Пугачова з дітьми з'явилася на світському заході
Алла Пугачова з дітьми з'явилася на світському заході / Фото: скриншот

Алла Пугачова і Максим Галкін не з тих батьків, хто рідко показує дітей в Мережі. Пара з задоволенням хвалиться досягненнями малюків у себе в соцмережах і не проти з'явиться на світському заході з Лізою і Гаррі. Гуморист у себе в Instagram опублікував відео, як вся зіркова сім'я збирається на день народження до друзів .

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Алла Пугачова разом дітьми і Максим Галкіним відвідали день народження сина близької подруги співачки. До слова, на цьому захід було запрошено багато зірок російського шоу-бізнесу.

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У Мережі шанувальники зіркової сім'ї оцінили нову публікацію.

  • "Алла абсолютно незрівнянно виглядає, дуже красива. Максим, спасибі що ділитеся"
  • "І не тільки модні. Красиві і щасливі"
  • "Чудова сім'я"

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Алла Пугачова і Максим Галкін виховують двійнят Лізу і Гаррі, яких парі народила сурогатна мати. Малюкам з юних років дають кращу освіту. Вони грають на музичних інструментах і знають англійську і французьку мови. Шанувальники пари відзначають, що Ліза і Гаррі дуже артистичні. Наприклад, багато хто вважає, що дочка Пугачової буде актрисою – в Мережі не раз милувались її акторським навичкам.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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