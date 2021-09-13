Сімейний вихід Пугачової з дітьми розчулив Мережу: Красиві і щасливі

Алла Пугачова і Максим Галкін не з тих батьків, хто рідко показує дітей в Мережі. Пара з задоволенням хвалиться досягненнями малюків у себе в соцмережах і не проти з'явиться на світському заході з Лізою і Гаррі. Гуморист у себе в Instagram опублікував відео, як вся зіркова сім'я збирається на день народження до друзів .
Алла Пугачова разом дітьми і Максим Галкіним відвідали день народження сина близької подруги співачки. До слова, на цьому захід було запрошено багато зірок російського шоу-бізнесу.
У Мережі шанувальники зіркової сім'ї оцінили нову публікацію.
- "Алла абсолютно незрівнянно виглядає, дуже красива. Максим, спасибі що ділитеся"
- "І не тільки модні. Красиві і щасливі"
- "Чудова сім'я"
Алла Пугачова і Максим Галкін виховують двійнят Лізу і Гаррі, яких парі народила сурогатна мати. Малюкам з юних років дають кращу освіту. Вони грають на музичних інструментах і знають англійську і французьку мови. Шанувальники пари відзначають, що Ліза і Гаррі дуже артистичні. Наприклад, багато хто вважає, що дочка Пугачової буде актрисою – в Мережі не раз милувались її акторським навичкам.
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