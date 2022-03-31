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Сімейство Бекхемів пограбували, поки ті спали: подробиці інциденту

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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31 березня, 13:24
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Західна преса пише про те, що до будинку знаменитої пари увірвалися зловмисники і все могло закінчитися дуже сумно
В дім знаменитої пари увірвалися грабіжники
В дім знаменитої пари увірвалися грабіжники / Фото: instagram.com/davidbeckham

Знаменита пара змусила шанувальників неабияк похвилюватися: будинок Вікторії і Девіда Бекхема пограбували. Цікаво, що зловмисники проникли в особняк, коли сімейство було вдома.

Про це пише New York Post. Повідомляється, що грабіжники в масках проникли в одну зі спалень на верхньому поверсі будинку подружжя в Холланд-Парку, у той час як самі власники будинку та їхня 10-річна дочка Харпер спали.

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Відоме сімейство пограбували / інстаграм Девіда Бекхема

Помітив проникнення син подружжя – Круз Бекхем, що повернувся з вечірки. Він побачив розбите скло у розграбованій кімнаті.

На щастя, злочинці дісталися тільки однієї спальні, перш ніж втекли,

— йдеться у заяві поліції.

За словами інсайдером, злодіям все ж таки вдалося завдати матеріальної шкоди сім'ї: вони винесли одяг та техніку на десятки тисяч фунтів.

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Звичайно ж, у цій ситуації головне, що ніхто не постраждав, адже подібне проникнення, коли люди перебувають у будинку, могло скінчитися трагічно.

The Sun публікують підтвердження новин від поліції Лондона. Зараз триває слідство та встановлюється, скільки насправді бандитів брало участь у пограбуванні. Пригода сталася в ніч із 28 лютого на 1 березня, але в пресі з'явилися новини тільки зараз. Поки що ніхто не затриманий. Відоме сімейство коментарів на тему не дає.

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Сім'я також з жахом через те, що не спрацювала досить серйозна система охорони, якою обладнано будинок. Джерела кажуть, що Бекхеми замовили перевірку безпеки лондонського особняка після крадіжки зі зломом.

Також сьогодні обговорюють перший коментар Кріса Рока про бійку з Віллом Смітом .

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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