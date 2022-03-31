Сімейство Бекхемів пограбували, поки ті спали: подробиці інциденту

Західна преса пише про те, що до будинку знаменитої пари увірвалися зловмисники і все могло закінчитися дуже сумно

В дім знаменитої пари увірвалися грабіжники / Фото: instagram.com/davidbeckham

Знаменита пара змусила шанувальників неабияк похвилюватися: будинок Вікторії і Девіда Бекхема пограбували. Цікаво, що зловмисники проникли в особняк, коли сімейство було вдома.

Про це пише New York Post. Повідомляється, що грабіжники в масках проникли в одну зі спалень на верхньому поверсі будинку подружжя в Холланд-Парку, у той час як самі власники будинку та їхня 10-річна дочка Харпер спали.

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Відоме сімейство пограбували / інстаграм Девіда Бекхема

Помітив проникнення син подружжя – Круз Бекхем, що повернувся з вечірки. Він побачив розбите скло у розграбованій кімнаті.

На щастя, злочинці дісталися тільки однієї спальні, перш ніж втекли,

— йдеться у заяві поліції.

За словами інсайдером, злодіям все ж таки вдалося завдати матеріальної шкоди сім'ї: вони винесли одяг та техніку на десятки тисяч фунтів.

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Звичайно ж, у цій ситуації головне, що ніхто не постраждав, адже подібне проникнення, коли люди перебувають у будинку, могло скінчитися трагічно.

The Sun публікують підтвердження новин від поліції Лондона. Зараз триває слідство та встановлюється, скільки насправді бандитів брало участь у пограбуванні. Пригода сталася в ніч із 28 лютого на 1 березня, але в пресі з'явилися новини тільки зараз. Поки що ніхто не затриманий. Відоме сімейство коментарів на тему не дає.

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Сім'я також з жахом через те, що не спрацювала досить серйозна система охорони, якою обладнано будинок. Джерела кажуть, що Бекхеми замовили перевірку безпеки лондонського особняка після крадіжки зі зломом.

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