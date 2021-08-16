Сім'я Стаса П'єхи вимагає обмежити свободу сусідці, яка напала на 7-річного сина

Побиття семирічного сина Стаса П'єхи Петі активно обговорюється в ЗМІ не перший тиждень. Хлопчик отримав численні травми внаслідок нападу на нього сусідки

Жінка, яка побила сина Стаса П'єхи, не вибачилася / Фото: instagram.com/wolfieha

Сім'я Стаса П'єхи відреагувала на звинувачення у брехні про побиття сина . Ексдружина співака Наталя Горчакова направила слідчому клопотання про обрання запобіжного заходу, в якому просить обмежити свободу жінці, яка напала на її сина. Про це пише StarHit.

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Як зазначила ексдружина співака, що Ірина Безбородова не тільки не визнає вину, а й ще поширює неправдиву інформацію про те, що сталося . Раніше в ЗМІ з'явилася версія, що дитину ніхто не бив, медичні документи сфальсифіковані, а сама Ірина є жертвою обмови.

Це абсолютна брехня і спроба чинити тиск, уникнути відповідальності і перешкодити провадженню у кримінальній справі, – сказала ексдружина співака.

З'явилася нова інформація про жінку, яка побила сина Стаса П'єхи / Фото: скриншот, instagram.com/wolfieha

Горчакова вважає, що Безбородовій необхідно заборонити залишати житло з 8 вечора до 8 ранку, ходити на масові заходи, використовувати інтернет і спілкуватися з іншими учасниками процесу.

Чому побили сина Стаса П'єхи:

Інцидент стався в котеджному селищі недалеко від Санкт-Петербурга, де відпочивала ексдружина Стаса П'єхи з їхнім спільним сином. У сусідній будинок заїхала дружина футбольного арбітра Владислава Безбородова Ірина з дітьми. Петя подружився з одним з сусідських дітей. Ірині не сподобалася ця дружба, і вона заборонила синові Стаса П'єхи спілкуватися з її дітьми. Хлопчик образився і проткнув надувний басейн Безбородова. Цей вчинок розлютив дружину Безбородової, і вона підняла руку на Петю і його бабусю. Хлопчик отримав численні травми.

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