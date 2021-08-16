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Сергій Сосєдов назвав Аллу Пугачову нещасною жінкою: Боляче дивитися

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
16 серпня, 08:30
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Музичний критик Сергій Сосєдов вирішив поміркувати про відео Максима Галкіна, на яких з'являється Алла Пугачова
Сергій Сосєдов розкритикував Аллу Пугачову
Сергій Сосєдов розкритикував Аллу Пугачову / Фото: Скріншот з YouTube

Сергій Сосєдов продовжує висловлюватися про Аллу Пугачову. Не так давно музичний критик оцінив фінансовий стан співачки , f тепер вирішила поміркувати про контент артистки та її чоловіка Максима Галкіна. Сосєдову, на відміну від багатьох шанувальників пари, які не подобаються публікації, на яких Пугачова з'являється в домашніх нарядах і без макіяжу.

А мені Аллу шкода! Я не дивлюся соцмережі Галкіна, не дивлюся Пугачову в халаті і тапочках, я не хочу це бачити, мені це глибоко нецікаво. Але якщо це відео затребуване, значить, це комусь потрібно, – сказав музичний критик виданню WomanHit.

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Сергій Сосєдов розкритикував творчість Алли Пугачової
Сергій Сосєдов розкритикував творчість Алли Пугачової / Фото: скриншот, instagram.com/alla_borisovna_fan15

Сосєдов вважає, щоі ці фото і відео Алли Пугачової з дітьми та родиною – це лише гра на публіку.

Я не бачу її щасливою! Мені боляче дивитися на сьогоднішню Аллу Пугачову – я бачу там хвору жінку, абсолютно нещасну, розгублену ... Ось вона сидить в телеекрані і нерозумно посміхається, – зазначив музичний критик.

На думку Сергія Сосєдова, на розповіді і фотографії на яких всі щасливі не варто звертати уваги.

Щаслива людина не обов'язково говорить, що він щасливий, а закоханий людина не обов'язково говорить про любов. Всі ці розповіді і навіть фотографії не є свідченням істинного щастя, – сказав Сергій Сосєдов.

Сергій Сосєдов розкритикував відео Алли Пугачової і Максима Галкіна
Сергій Сосєдов розкритикував відео Алли Пугачової і Максима Галкіна / Фото: Скріншот з YouTube

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До слова, Сергій Сосєдов не перший раз в ЗМІ невтішно висловлюється про співачку. Алла Пугачова не ображається на слова музичного критика.

Не чіпайте Сергійка, йому треба якось заробляти. Ну що робити – спочатку він заробляв на тому, що хвалив мене, тепер він заробляє на тому, що мене ... Я завжди кажу: "Ще хтось так говорить?" – висловилася одного разу співачка про музичному критиці.

Чому в ЗМІ ходили чутки про розставання Алли Пугачової і Максима Галкіна – дивіться відео:

Інші висловлювання музичного критика:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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