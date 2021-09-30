Сосєдов критикує Пугачову не просто так. Чому музичний критик образився на співачку

Сергій Сосєдов раніше називав себе одним з найвідданіших шанувальників Алли Пугачової і співав їй дифірамби. Але останніми роками Сосєдов частіше критикує свою колись улюблену співачку

Сергій Сосєдов розповів, чому не спілкується з Аллою Пугачовою / Фото: Скріншот з YouTube

Музичниому критику не подобається, що Алла Пугачова з'являється на публіці без макіяжу, він не вірить в їх з Галкіним сімейну ідилію, та й взагалі вважає, що співачці давно потрібно було піти зі сцени.

Виявляється, дістається Пугачової від критика не просто так. Сергій Сосєдов затаїв образу на Аллу Борисівну. Музичний критик вважає, що не останню роль зіграв у популяризації співачки, а вона йому не подякувала за це.

Я про неї дуже багато говорив і писав із захопленням. Величезна кількість статей під моїм ім'ям про неї , – сказав у бесіді з журналістами Vokrug.tv Сосєдов.

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Сергій Сосєдов розкритикував творчість Алли Пугачової / Фото: скриншот, instagram.com/alla_borisovna_fan15

Він зазначив, що коли був у журі одного з українських шоу, то часто давав учасникам своєї команди співати пісні Пугачової.

І вона все це бачила! Мені Філіп Кіркоров розповідав. Вони спостерігали за цим проєктом. Я вважаю, що вона могла б мені сказати спасибі за це. Мене навіть ніколи в гості не запрошувала, нічого. Навіть спасибі не сказала. Я вважаю, що це невдячність, – заявив музичний критик

Що ще Сергій Сосєдов говорить про Аллу Пугачову – дивіться в інтерв'ю:

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