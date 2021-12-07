Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін ⚽ Шахтар - Шериф: онлайн 😷 Штам Омікрон 🎄 Новий рік 2022

Тізер Поттера

Стиль дочки Джолі

Мами за 40

Дім Gucci. Рецензія

Шоу "Маска". Сезон 2

Схудлі зірки
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Сестра Бузова заявила, що красивою її вважають лише завдяки фільтрам і показала, як виглядає без ретуші

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
7 грудня, 07:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Молодша сестра Ольги Бузової Анна активно веде свої соціальні мережі. У Мережі часто порівнюють двох сестер
Сестра Ольги Бузової розповіла про комплекси
Сестра Ольги Бузової розповіла про комплекси / Фото: instagram.com/annabuzova

Багато хто пише, що Анна красивіша за свою відому сестру. Сама вона ніяк не відповідає на такі коментарі. Але в Instagram молодша Бузова вирішила зробити зізнання про свою зовнішність. Ганна розповіла про свої комплекси

Красивою хочеться, але не завжди природа дає все. Гарна я лише завдяки фільтрам . Але сьогодні я без фільтрів, і поки що ніхто не написав, що я страшна. Це дуже приємно, – сказала сестра телеведучої.

Скріншот: Instagram

Блоґер кілька днів вирішила публікувати Stories без ретуші.

Реклама
Скріншот: Instagram

До слова, фільтрами любить користуватись і Ольга Бузова. Часто телеведучу за це критикують і підписники зазначають, що на деяких фото її складно впізнати. Сама Бузова зізнавалася, спокійно ставиться до негативних коментарів та заявляла, що знає про недоліки своєї зовнішності.

Кого із зірок часто звинувачують у використанні фотошопу – дивіться у сюжеті:

Реклама

Дізнайтесь інші новини:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти