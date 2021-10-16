Сестра Джеймі Спірса вперше виступила на ТБ й назвала батька Брітні маніпулятором і варваром

Лі Енн Спірс у своєму зверненні в шоу Good Morning Britain заявила, що її брат "має бути притягнутим до відповідальності".
За її словами, Джеймі Спірс лише говорив, що піклується про дочку, а насправді посадив її у клітку.
Він варвар. Я маю на увазі, хто може зробити це з кимось? Брітні просто маніпулювали і використовували... І він хоче сказати, що захищав її? Ні, він посадив її до клітки, – звинуватила брата Лі Енн.
Далі по темі
Тітка Брітні підкреслила, що батько зірки "напав в ідеальний момент, коли вона була найбільш вразлива", щоб взяти життя дівчини під контроль.
Лі Енн сказала, що вона не знає, як хтось із родини міг втрутитися, щоб допомогти Брітні Спірс, враховуючи жорстко контрольовані обмеження опікунства.
Я знаю одне: якби Лінн (мама Брітні – ред.) могла що-небудь зробити, вона б це зробила, – додала сестра Джеймі Спірса.
Лі Енн виступила на телебаченні через кілька тижнів після того, як Джеймі був відсторонений від посади опікуна Брітні, що стало перемогою в десятирічній боротьбі поп-зірки за свободу.
Ще новини на тему:
- Батько Брітні Спірс назвав рішення суду помилкою і має намір далі піклуватися про дочку.
Брітні Спірс вперше звернулася до фанів після відсторонення батька від опіки: Плакала дві години.