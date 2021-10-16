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Сестра Джеймі Спірса вперше виступила на ТБ й назвала батька Брітні маніпулятором і варваром

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
16 жовтня, 09:44
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Лі Енн Спірс Ретер вперше висловилася проти батька Брітні. Вона порушила своє мовчання і розповіла, що відчувала, поки Джеймі зловживав своїм становищем і маніпулював дочкою
Тітка Брітні Спірс назвала Джеймі Спірса «маніпулятором» і «варваром»
Тітка Брітні Спірс назвала Джеймі Спірса «маніпулятором» і «варваром» / Фото: Getty Images, YouTube

Лі Енн Спірс у своєму зверненні в шоу Good Morning Britain заявила, що її брат "має бути притягнутим до відповідальності".

За її словами, Джеймі Спірс лише говорив, що піклується про дочку, а насправді посадив її у клітку.

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Він варвар. Я маю на увазі, хто може зробити це з кимось? Брітні просто маніпулювали і використовували... І він хоче сказати, що захищав її? Ні, він посадив її до клітки, – звинуватила брата Лі Енн.

Лі Енн Спірс виступила прости батька Брітні Спірс / Фото: Good Morning Britain

Тітка Брітні підкреслила, що батько зірки "напав в ідеальний момент, коли вона була найбільш вразлива", щоб взяти життя дівчини під контроль.

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Джеймі Спірс контролював життя своєї дочки заради власної вигоди
Джеймі Спірс контролював життя своєї дочки заради власної вигоди / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

Лі Енн сказала, що вона не знає, як хтось із родини міг втрутитися, щоб допомогти Брітні Спірс, враховуючи жорстко контрольовані обмеження опікунства.

Я знаю одне: якби Лінн (мама Брітні – ред.) могла що-небудь зробити, вона б це зробила, – додала сестра Джеймі Спірса.

Лі Енн виступила на телебаченні через кілька тижнів після того, як Джеймі був відсторонений від посади опікуна Брітні, що стало перемогою в десятирічній боротьбі поп-зірки за свободу.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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