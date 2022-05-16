Сестра Кім Кардаш'ян одружилася з чоловіком, який вижив в авіакатастрофі: фото з весілля

Кортні Кардаш'ян одружилася, і тепер це по-справжньому! Обранцем моделі та бізнесвумен став музикант Тревіс Баркер. У чоловіка не лише незвичайна зовнішність, а й біографія

Кортні Кардаш'ян одружилася з Тревісом Баркером - у Мережу злили фото з весілля

На початку квітня цього року закордонні ЗМІ повідомили, що Кортні Кардаш'ян і Тревіс Баркер таємно одружилися у Лас-Вегасі. Однак багато хто розуміє, що весілля в Лас-Вегасі зазвичай трапляються після великої кількості випитого алкоголю або взагалі заради жарту. Зазвичай такі шлюби розриваються наступного дня.

Однак у Кортні та Тревіса все дуже серйозно – і в цьому немає сумнівів, адже пара побралася ще у жовтні минулого року. Окрім церемонії у Лас-Вегасі, закохані вирішили влаштувати реальну урочистість. У Мережу потрапили знімки, на яких Кортні зображена у білій сукні та фаті. Також у кадр потрапив кабріолет із табличкою "молодята" (just married).

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Кортні Кардаш'ян одружилася з Тревісом Баркером

У нового чоловіка Кортні досить цікава біографія! Тревіс є автором пісень, продюсером та барабанщиком знаменитого гурту Blink-182 , а ще колись він вижив у авіакатастрофі!

Трагедія сталася 19 вересня 2008 року. Катастрофа забрала чотири життя – все сталося в Колумбії, штат Каліфорнія. Тоді приватний літак, у якому був музикант, незабаром після зльоту втратив висоту і впав на землю. Баркер отримав опіки другого та третього ступеня і був доставлений до шпиталю в критичному стані – йому провели 16 операцій та кілька переливань крові. Тревіс та родичі загиблих безуспішно судилися з власниками літака за відшкодування завданих збитків.

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Кортні Кардаш'ян і Тревіс Баркер одружилися / Фото: Getty Images

Що стосується особистого життя, то Тревіс був двічі одружений, а також крутив романи з Періс Хілтон та Рітою Орою. Тревіс має двох дітей від попереднього шлюбу.

Раніше ми повідомляли, що сім'я Кардаш'ян-Дженнер підтримала Україну.