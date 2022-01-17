Сестра Віри Брежнєвої кардинально змінилася після розлучення з Цекало (фото)

Після розлучення з відомим шоуменом сестра Віри Брежнєвої все частіше почала уникати публічності і навіть закрила свій профіль у Instagram.
І поки всі обговорювали нову молоду дівчину Цекало Вікторія, схоже, не пасла задніх. Вона оговталася від сімейної драми і помітно змінилася.
Галушку іноді можна побачити на світлинах її зіркової сестри. Нещодавно Віра Брежнєва опублікувала нові кадри з відпочинку на Мальдівах.
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Неважко помітити, що Віка стала стрункішою і ще більше схожою на свою сестру. Ось старе фото Галушки та Цекало для порівняння:
Нещодавно екс-дружина Олександра Цекало опублікувала знімок із невідомим чоловіком біля РАГСу, закривши його обличчя емодзі. По Мережі у ту ж мить розлетілися чутки про те, що Вікторія знайшла нового обранця і вийшла заміж. Вона ж ці припущення не коментує.
- Вікторія Галушка та Олександр Цекало одружилися у 2008 році. На той момент сестра Брежнєвої була на п'ятому місяці вагітності. Доньку назвали Олександрою.
- У 2012 році у пари народилася друга дитина – син Михайло.
- Після розлучення з Галушкою Олександр Цекало одружився з художницею казахського походження Дариною Ервін, яка молодша за артиста на 10 років.
Раніше ми писали, що Віра Брежнєва влаштувала скандал Максиму Галкіну за хамство.