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Сестра Віри Брежнєвої кардинально змінилася після розлучення з Цекало (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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17 січня, 17:04
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У 2019 році Олександр Цекало публічно заявив про розлучення з Вікторією Галушкою після 10 років шлюбу
Як зараз виглядає колишня дружина Олександра Цекало
Як зараз виглядає колишня дружина Олександра Цекало / Фото: uhd.name

Після розлучення з відомим шоуменом сестра Віри Брежнєвої все частіше почала уникати публічності і навіть закрила свій профіль у Instagram.

І поки всі обговорювали нову молоду дівчину Цекало Вікторія, схоже, не пасла задніх. Вона оговталася від сімейної драми і помітно змінилася.

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Галушку іноді можна побачити на світлинах її зіркової сестри. Нещодавно Віра Брежнєва опублікувала нові кадри з відпочинку на Мальдівах.

Віра Брежнєва із сестрою Вікторією Галушкою
Віра Брежнєва із сестрою Вікторією Галушкою / Фото: instagram.com/ververa

Неважко помітити, що Віка стала стрункішою і ще більше схожою на свою сестру. Ось старе фото Галушки та Цекало для порівняння:

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Олександр Цекало та Вікторія Галушка були разом 10 років
Олександр Цекало та Вікторія Галушка були разом 10 років / Фото: uhd.name

Нещодавно екс-дружина Олександра Цекало опублікувала знімок із невідомим чоловіком біля РАГСу, закривши його обличчя емодзі. По Мережі у ту ж мить розлетілися чутки про те, що Вікторія знайшла нового обранця і вийшла заміж. Вона ж ці припущення не коментує.

  • Вікторія Галушка та Олександр Цекало одружилися у 2008 році. На той момент сестра Брежнєвої була на п'ятому місяці вагітності. Доньку назвали Олександрою.
  • У 2012 році у пари народилася друга дитина – син Михайло.
  • Після розлучення з Галушкою Олександр Цекало одружився з художницею казахського походження Дариною Ервін, яка молодша за артиста на 10 років.

/ Фото: instagram.com/_world_stars_news_

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Раніше ми писали, що Віра Брежнєва влаштувала скандал Максиму Галкіну за хамство.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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