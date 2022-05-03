Сестри Кардашян вперше у повному складі з'явилися на Met Gala: розглядаємо вбрання

Червона доріжка Met Gala 2022 – головна модна тема сьогоднішнього дня. Доки ви розглядали образ ведучої вечора Блейк Лайвлі, ми підготували красиві фото образів сімейства Кардашян. Вперше знамениті сестри з'явилися на заході вечора у такому складі.
Кім Кардашьян на Met Gala 2022
За традицією, Кім Кардаш'ян – одна з найбільш обговорюваних осіб балу Інституту костюма. Вона завжди вибирає вбрання з історією, екстравагантні та по-справжньому яскраві. Цього разу Кім, яка вступала за Україну через російське вторгнення, одяглася в один із найвідоміших образів в історії моди. Це лук від Мерилін Монро.
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Нагадаємо, голлівудська легенда одягала його 19 травня 1962 заради виступу в Медісон Сквер Гарден, де вона заспівала Happy Birthday Mr President президенту Джону Ф. Кеннеді в день його 45-річчя. Тепер Кім у сукні позувала на червоній доріжці Met Gala.
Кайлі Дженнер на Met Gala 2022
Її молодша сестра Кайлі Дженнер позувала у весільній сукні від Off-White, над якою працював покійний нині Вірджіл Абло. Багато хто побачив у цьому весільному образі натяк на зміну сімейного статусу.
Образ вийшов досить екстравагантним, оскільки як аксесуари до вечірньої сукні було обрано кепку з фатою.
Хлоє Кардашян
Для Хлоє Кардашян це перший вихід на червону доріжку Met Gala 2022. Дівчина вирішила дотримуватись правил дрес-коду, з'явившись у сукні Moschino.
Кендал Дженнер на Met Gala 2022
Модель Кендалл Дженнер прийшла на гламурний захід у луці від Prada.
Шлейф виглядав дуже ефектно.
Кортні Кардашян на Met Gala 2022
Найстарша із сестер Кортні віддала перевагу укороченій сорочці та спідниці Thom Browne. На червоній доріжці вона з'явилася із чоловіком Тревісом Баркером.
Кріс Дженнер на Met Gala 2022
Мати сімейства Кріс Дженнер вибрала гарну сукню від Oscar de la Renta. Образ був відсиланням до Джекі Кеннеді під час її візиту до Камбоджі.
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