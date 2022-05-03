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Сестри Кардашян вперше у повному складі з'явилися на Met Gala: розглядаємо вбрання

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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3 травня, 10:19
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Бал Інституту костюма – найбільш обговорюваний захід тижня. Не пропустіть яскраві образи сімейства Кардашян!
Всі сестри Кардаш'ян з'явилися на Met Gala 2022
Всі сестри Кардаш'ян з'явилися на Met Gala 2022 / Фото: Getty Images, Prada, instagram.com/themetgalaofficial/

Червона доріжка Met Gala 2022 – головна модна тема сьогоднішнього дня. Доки ви розглядали образ ведучої вечора Блейк Лайвлі, ми підготували красиві фото образів сімейства Кардашян. Вперше знамениті сестри з'явилися на заході вечора у такому складі.

Кім Кардашьян на Met Gala 2022

За традицією, Кім Кардаш'ян – одна з найбільш обговорюваних осіб балу Інституту костюма. Вона завжди вибирає вбрання з історією, екстравагантні та по-справжньому яскраві. Цього разу Кім, яка вступала за Україну через російське вторгнення, одяглася в один із найвідоміших образів в історії моди. Це лук від Мерилін Монро.

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Кім Кардашян на Met Gala 2022
Кім Кардашян на Met Gala 2022 / Фото: instagram.com/kimkardashian

Нагадаємо, голлівудська легенда одягала його 19 травня 1962 заради виступу в Медісон Сквер Гарден, де вона заспівала Happy Birthday Mr President президенту Джону Ф. Кеннеді в день його 45-річчя. Тепер Кім у сукні позувала на червоній доріжці Met Gala.

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Кайлі Дженнер на Met Gala 2022

Її молодша сестра Кайлі Дженнер позувала у весільній сукні від Off-White, над якою працював покійний нині Вірджіл Абло. Багато хто побачив у цьому весільному образі натяк на зміну сімейного статусу.

Кайлі Дженнер на Met Gala 2022
Кайлі Дженнер на Met Gala 2022 / Фото: instagram.com/kyliejenner

Образ вийшов досить екстравагантним, оскільки як аксесуари до вечірньої сукні було обрано кепку з фатою.

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Кайлі з сестрою Хлоє на Met Gala 2022
Кайлі з сестрою Хлоє на Met Gala 2022 / Фото: instagram.com/kyliejenner

Хлоє Кардашян

Для Хлоє Кардашян це перший вихід на червону доріжку Met Gala 2022. Дівчина вирішила дотримуватись правил дрес-коду, з'явившись у сукні Moschino.

Хлоє Кардашян на Met Gala 2022
Хлоє Кардашян на Met Gala 2022 / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Кендал Дженнер на Met Gala 2022

Модель Кендалл Дженнер прийшла на гламурний захід у луці від Prada.

Кендалл Дженнер на Met Gala 2022
Кендалл Дженнер на Met Gala 2022 / Фото: Prada

Шлейф виглядав дуже ефектно.

Модель позує в красивому образі від Prada
Модель позує в красивому образі від Prada / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Кортні Кардашян на Met Gala 2022

Найстарша із сестер Кортні віддала перевагу укороченій сорочці та спідниці Thom Browne. На червоній доріжці вона з'явилася із чоловіком Тревісом Баркером.

Кортні Кардашян та Тревіс Баркер на Met Gala 2022
Кортні Кардашян та Тревіс Баркер на Met Gala 2022 / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Кріс Дженнер на Met Gala 2022

Мати сімейства Кріс Дженнер вибрала гарну сукню від Oscar de la Renta. Образ був відсиланням до Джекі Кеннеді під час її візиту до Камбоджі.

Кріс Дженнер т Кім Кардашян на Met Gala 2022
Кріс Дженнер т Кім Кардашян на Met Gala 2022 / Фото: Getty Images

Також зараз обговорюють, як перша леді Америки Джилл Байден присвятила промову Україні.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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