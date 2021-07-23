Мережу збентежила зовнішність Пугачової: Що у Алли Борисівни з зачіскою?

Алла Пугачова не часто відвідує зіркові вечірки – тепер вона воліє проводити час із дітьми. Якщо співачка виходить у світ, це обговорюють кілька днів. Нещодавно артистка разом з Максимом Галкіним та донькою Крістіною Орбакайте відвідала день народження сина близької подруги. Не всі оцінили новий вихід Алли Борисівни.
Крістіна Орбакайте опублікувала у себе в Instagram відео, на якому Пугачова грає на розстроєному роялі.
Імпровізація на тему "Німе кіно". Часом є шарм у розстроєному роялі! – підписала відео Крістіна Орбакайте.
Поки одні обговорювали гру Алли Пугачової на роялі, інші звернули увагу на зовнішність зірки. Декому не сподобалася зачіска співачки.
- "Хоча б зрідка розчісувалася, неприємний вигляд".
- "Господи, на голові що? За всієї поваги".
- "А що в Алли Борисівни з зачіскою? На неї гребінець образився?"
До слова, нещодавно в Мережі обговорювали сукню Алли Пугачової, яку вона вибрала для вечірки на честь дня народження дочки. Співачка з'явилася в образі Попелюшки.
Кого із зірок критикували за зовнішній вигляд – дивіться в сюжеті програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна":