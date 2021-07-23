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Мережу збентежила зовнішність Пугачової: Що у Алли Борисівни з зачіскою?

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
23 липня, 08:46
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У Мережі часто обговорюють зовнішній вигляд Алли Пугачової. Співачка зазвичай на вихід вибирає молодіжні образи й отримує багато компліментів. Але цього разу не всі оцінили її зачіску
У Мережі не оцінили новий вихід Алли Пугачової
У Мережі не оцінили новий вихід Алли Пугачової / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Алла Пугачова не часто відвідує зіркові вечірки – тепер вона воліє проводити час із дітьми. Якщо співачка виходить у світ, це обговорюють кілька днів. Нещодавно артистка разом з Максимом Галкіним та донькою Крістіною Орбакайте відвідала день народження сина близької подруги. Не всі оцінили новий вихід Алли Борисівни.

Крістіна Орбакайте опублікувала у себе в Instagram відео, на якому Пугачова грає на розстроєному роялі.

Імпровізація на тему "Німе кіно". Часом є шарм у розстроєному роялі! – підписала відео Крістіна Орбакайте.

Поки одні обговорювали гру Алли Пугачової на роялі, інші звернули увагу на зовнішність зірки. Декому не сподобалася зачіска співачки.

  • "Хоча б зрідка розчісувалася, неприємний вигляд".
  • "Господи, на голові що? За всієї поваги".
  • "А що в Алли Борисівни з зачіскою? На неї гребінець образився?"

До слова, нещодавно в Мережі обговорювали сукню Алли Пугачової, яку вона вибрала для вечірки на честь дня народження дочки. Співачка з'явилася в образі Попелюшки.

Кого із зірок критикували за зовнішній вигляд – дивіться в сюжеті програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна":

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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