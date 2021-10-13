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Мережа збентежив зовнішній вигляд Вікторії Бекхем: Що у неї з губами?

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
13 жовтня, 11:04
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Вікторія Бекхем відвідала програму Good Morning America і здивувала шанувальників змінами в зовнішності
/ Фото: Скріншот з YouTube

Вікторія Бекхем дала нове інтерв'ю, в якому розповіла про свою лінію косметики і щасливий шлюб з футболістом Девідом Бекхемом. Також вона заявила, що повертатися в Spice Girle не збирається. Але шанувальників Вікторії хвилювало більше не саме інтерв'ю, а зовнішній вигляд зірки.

У Мережі припускають, що дружина Бекхема занадто захопилася корекцією зовнішності. На думку прихильників, Вікторія збільшила губи і розгладила зморшки за допомогою ін'єкцій .

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Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / Фото: Скріншот з YouTube

Деякі стали припускати, що може у Вікторії проблеми зі здоров'ям.

  • "Схоже, у неї якась алергічна реакція – чому люди роблять з собою цю фальшиву нісенітниця??"
  • "Важко прислухатися до порад про красу від того, хто зробив своє обличчя схожим на ... це."
  • О Боже!!! Що вона зробила зі своїми губами "
  • "Що з нею сталося? Раніше вона була такою гарною! Може, вона захворіла."
Скріншот: YouTube
Скріншот: YouTube
Скріншот: YouTube
Скріншот: YouTube

Сама Вікторія Бекхем ніяк не коментує чутки про зміни в зовнішності.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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