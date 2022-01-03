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Шанс відпустити все: Алек Болдвін заявив, що не дозволити негативу "знищити" його

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
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3 січня, 13:01
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Актор опублікував довге відео, в якому розповіла про свої цілі на наступний рік щодо розслідування вбивства Галини Гатчинс
Болдвін розповів про свої плани на 2022 рік
Болдвін розповів про свої плани на 2022 рік / Фото: instagram.com/alecbaldwininsta

Алек Болдвін ознаменував початок 2022 року роздумами про свою причетність до загибелі оператора Галини Гатчинс. 63-річний актор, який заявив, що повернеться на знімальний майданчик "Іржі", опублікував у Instagram 13-хвилинне відео

Він поділився своїми надіями на 2022 рік.

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Ще один шанс відпустити все, що завдає нам болю. Знищує нас, – підписав Алек публікацію.

Болдвін заявив, що до нього зверталося більше добрих і розуміючих людей, а не тих, які незадоволені смертю Галини Гатчинс і звинувачують його в цьому.

Це була, безумовно, найгірша ситуація, в яку я коли-небудь був залучений, і я дуже сподіваюся, що люди, відповідальні за розслідування цієї справи, якнайшвидше дізнаються правду. Ніхто не хоче правди більше, ніж я, – додав актор.

За його словами, він не любить розповідати про свої плани, але цього разу вирішив зробити виняток.

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Єдине, що я дійсно хочу дуже уважно розглянути наступного року і по-справжньому підштовхнути себе, – це спробувати не дозволити негативу вплинути на мене. У мене було кілька дуже цікавих телефонних дзвінків із відомими людьми, яких я не назву, але які знають, як досягти того стану розуму, коли ви справді виключаєте негатив. І це те, чого я хочу, – пояснив Болдвін.

Крім цього, актор заявив, що його головна мета у новому році – мир та поглиблення стосунків з людьми, яких він любить. Алек додав, що вже почав її втілювати і нещодавно їздив до своєї 26-річної доньки, щоби провести з нею час.

Нещодавно батько вбитої українки Галини Гатчинс повідомив, що Алек Болдвін частково винен у тому, що вистрілив.

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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