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Шикарна карета, зіркові гості та море квітів: Брітні Спірс показала їхнє із Семом Асгарі весільне відео

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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11 червня, 14:29
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9 червня 40-річна Брітні Спірс вийшла заміж за свого коханого – 28-річного Сема Асгарі. На урочистість було запрошено близьких друзів пари, серед яких чимало світових знаменитостей
Брітні Спірс вийшла заміж і показала, як це було
Брітні Спірс вийшла заміж і показала, як це було / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс та Сем Асгарі влаштували красиве, зворушливе та яскраве святкування свого одруження, при цьому на самій урочистості було не так вже й багато людей. Як пишуть деякі ЗМІ, важливу подію пара відзначила у колі 50 людей.

На весілля Брітні та Сем запросили багатьох знаменитостей, які весь час підтримували співачку, поки вона була під опікою батька та не могла розпоряджатися своїм життям (а це тривало цілих 13 років!). Так, до списків запрошених включили Донателлу Версаче, Мадонну, Селену Гомес, Крістіну Агілеру, Дрю Беррімор, Періс Гілтон з мамою Кеті Гілтон, а також чоловіка світської левиці Картера Реума та інших.

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На цереомнію Брітні приїхала наче принцеса – у шикарній кареті, прикрашеній квітами з білим конем в упряжці. Вівтар молодят також був прикрашений величезною кількістю квітів. Спірс одягла весільну сукню від Versace і йшла до вівтаря під пісню Елвіса Преслі Can't Help Falling in Love. Під цю пісню і було змонтовано відеоролик.

Відомо, що батьків та сестри Брітні на церемонії, звичайно ж, не було. При цьому Спірс покликала на весілля свого старшого брата Брайана.

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До слова, на церемонії не обійшлося без неприємних інцидентів. Колишній чоловік Брітні Спірс увірвався на весілля співачки та намагався зірвати свято.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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