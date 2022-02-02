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Шнуров образив Собчак у новому кліпі. Телеведуча відповіла (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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2 лютого, 08:56
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Ксенія Собчак знову посварилася з лідером гурту "Ленінград" Сергієм Шнуровим. Цього разу співак та телеведуча стали з'ясовувати стосунки через кліп "Шмарафон"
Сергій Шнуров та Ксенія Собчак посварилися через кліп "Шмарафон"
Сергій Шнуров та Ксенія Собчак посварилися через кліп "Шмарафон" / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, скриншот

Нещодавно Ксенія Собчак, яка критикувала інфоциган , анонсувала свій марафон у Instagram Сергій Шнуров не зміг пройти повз.

У новому кліпі "Шмарафон" гурт "Ленінград" висміяв телеведучу, яка вирішила створювати свій інфопродукт.

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Група також пройшлася по скандальним історіям за участі Ксенії Собчак. У жартівливій формі Шнуров натякнув, що Собчак зраджувала Максиму Віторгану.

И ничего такого.
Наставлены рога.
Похож ведь на Капкова.
А нянчит Виторган

У пісні була порушена тема смертельної аварії у Сочі , яку активно все обговорювали.

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Подумаешь убила
Спешила ж по делам

Реакція Ксенія Собчак

Телеведуча вирішила не ігнорувати в Instagram новий кліп гурту "Ленінград". На думку Собчак, відмова від алкоголю погано позначилася на Шнурові, як на людині, і як на творчій особистості.

Шнуров, що бухав, був грубо витончений, безпардонний але добрий, "в г*вно" але привабливий. Тверезий Шнуров виглядає опущеним, неприкаяним старим зожником, з обличчям, що зморщена дупа, текстами рівня "аншлаг-аншлаг", і кліпами, на які дружина грошей не дає.

Ксенія Собчак відповіла Сергію Шнурову після кліпу "Шмарафон"
Ксенія Собчак відповіла Сергію Шнурову після кліпу "Шмарафон" / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Як зазначила Ксенія, зараз Шнуров не має ні особистого життя, ні таланту, ні друзів. Згадала телеведуча і про провал проекту "Зоя", продюсуванням якого займався музикант. У результаті Собчак вирішила дати пораду Шнурову.

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Просто слізь з кефіру, випий знову те, що дарувало нам усім того Шнура – випий гарненько! І талант повернеться! Тепер ти не Шнур. А шнурівка. На чужих черевиках

Раніше Ксенія Собчак розкрила таємниці особистого життя Григорія Лепса після розлучення із дружиною.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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