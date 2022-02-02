Шнуров образив Собчак у новому кліпі. Телеведуча відповіла (відео)

Ксенія Собчак знову посварилася з лідером гурту "Ленінград" Сергієм Шнуровим. Цього разу співак та телеведуча стали з'ясовувати стосунки через кліп "Шмарафон"

Сергій Шнуров та Ксенія Собчак посварилися через кліп "Шмарафон" / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, скриншот

Нещодавно Ксенія Собчак, яка критикувала інфоциган , анонсувала свій марафон у Instagram Сергій Шнуров не зміг пройти повз.

У новому кліпі "Шмарафон" гурт "Ленінград" висміяв телеведучу, яка вирішила створювати свій інфопродукт.

Реклама

Група також пройшлася по скандальним історіям за участі Ксенії Собчак. У жартівливій формі Шнуров натякнув, що Собчак зраджувала Максиму Віторгану.

И ничего такого.

Наставлены рога.

Похож ведь на Капкова.

А нянчит Виторган

У пісні була порушена тема смертельної аварії у Сочі , яку активно все обговорювали.

Реклама

Подумаешь убила

Спешила ж по делам

Реакція Ксенія Собчак

Телеведуча вирішила не ігнорувати в Instagram новий кліп гурту "Ленінград". На думку Собчак, відмова від алкоголю погано позначилася на Шнурові, як на людині, і як на творчій особистості.

Шнуров, що бухав, був грубо витончений, безпардонний але добрий, "в г*вно" але привабливий. Тверезий Шнуров виглядає опущеним, неприкаяним старим зожником, з обличчям, що зморщена дупа, текстами рівня "аншлаг-аншлаг", і кліпами, на які дружина грошей не дає.

Ксенія Собчак відповіла Сергію Шнурову після кліпу "Шмарафон" / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Як зазначила Ксенія, зараз Шнуров не має ні особистого життя, ні таланту, ні друзів. Згадала телеведуча і про провал проекту "Зоя", продюсуванням якого займався музикант. У результаті Собчак вирішила дати пораду Шнурову.

Реклама

Просто слізь з кефіру, випий знову те, що дарувало нам усім того Шнура – випий гарненько! І талант повернеться! Тепер ти не Шнур. А шнурівка. На чужих черевиках

Раніше Ксенія Собчак розкрила таємниці особистого життя Григорія Лепса після розлучення із дружиною.