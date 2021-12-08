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Шон Пенн передумав розлучатися з молодою дружиною? Пару помітили разом на вечірці

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
8 грудня, 11:23
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Два місяці тому у ЗМІ з'явилася інформація, що 29-річна дружина Шона Пенн Лейла Джордж стала ініціатором розлучення через рік після весілля
Шона Пенна та Лейлу Джордж помітили разом після чуток про розлучення
Шона Пенна та Лейлу Джордж помітили разом після чуток про розлучення / Фото: Getty Images, People

Що спричинило розрив не повідомлялося. Лише було відомо, що Лейла подала документи на розлучення до Верховного суду Лос-Анджелеса. Пара ніяк не коментувала цієї інформації.

Схоже, Шон Пенну та Лейлі Джордж вдалося налагодити стосунки. Як пише People, пара відвідала вечірку Леонардо Ді Капріо в Майамі-Біч.

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Скріншот: People

Раніше з'являлася версія, що причиною розладу в парі могло стати небажання Шона Пенна мати дітей . У актора є син і дочка від актриси Робін Райт, з якою він був одружений 13 років.

Що відомо про роман Шона Пенна та Лейли Джордж

Вперше Шона Пенна помітили разом із Лейлою Джордж на гавайському пляжі у жовтні 2016 року. З того часу вони рідко з'являлися на публіці разом і намагалися не говорити про роман. Дівчина знімається у кіно, а також активно займається захистом прав тварин. Лейла – дочка відомого американського актора та продюсера Вінсента Д'Онофріо.

Шон Пенн і Лейла Джордж
Шон Пенн і Лейла Джордж / Фото: Getty Images

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Про весілля пари стало відомо у серпні минулого року . На таємній церемонії були лише кілька близьких людей. Нагадаємо, для Шона Пенна це третій шлюб .

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Еліна Пелешенко
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