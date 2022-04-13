Шон Пенн зі зброєю в руках піде воювати за Україну? Актор зробив відверте зізнання

Американський актор та режисер уже неодноразово заявляв про підтримку України

Шон Пенн міркував про те, щоб взяти до рук зброю та протистояти російській навалі / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Шон Пенн одним із перших серед західних артистів став говорити про російську агресію та закликав надати Україні винищувачі для захисту від Росії.

Ба більше, Шон Пенн зізнався в інтерв'ю Hollywood Authentic про те, що розглядав можливість знову приїхати до України та зі зброєю в руках протистояти російським окупантам. Проте режисер усвідомлює, що користі від нього як від воїна буде небагато.

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Я маю намір повернутися в Україну. Але я не ідіот, і не впевнений, що можу запропонувати. Я не витрачаю багато часу на переписку з президентом (Зеленським, – Ред.) або його персоналом, поки вони перебувають в облозі, а їхніх людей убивають, – пояснив актор.

Зазначимо, 61-річний американець у лютому приїхав до України знімати документальний фільм про вторгнення РФ. Так він і застав повномасштабну війну. На початку березня Пенн із колегами закінчили зйомки кінострічки та залишили країну пішки, пройшовши до кордону з Польщею кілька кілометрів.

Єдина можлива причина, щоб я у свій останній приїзд до України лишився надовше, то це якби у мене в руках була гвинтівка. Ймовірно, був би без бронежилету, бо не хочеться віддавати бронежилет іноземцеві замість тероборонівця, в якого його нема, або замість вояка, в якого більше вмінь, ніж у мене, або замість чоловіка або жінки, які зможуть битися довше, – зазначив актор.

Відтак Пенн намагається бути якомога кориснішим за межами України. Він допомагає біженцям та гучно привертає увагу всього світу до страшних наслідків війни в Україні.

Зірка пояснив, якби хтось інший опинив зараз в Україні, то думка про боротьбу проти Росії прийшла б у голову одразу.

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Шон Пенн не сумнівається – українці вистоять, адже "ще в 2014-му році вони показали світові, хто вони такі".

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