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Шоу дружини прессекретаря Путіна закінчилося смертю чоловіка

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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12 січня, 16:39
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На льодовому шоу "Лебедине озеро" російської фігуристки Тетяни Навки загинув один із співробітників, які розбирали декорації до постановки
На шоу Навки вбило балкою робітника
На шоу Навки вбило балкою робітника / Фото: Instagram

Дружина прессекретаря Володимира Путіна та фігуриста Тетяна Навка вже кілька років поспіль організовує льодові шоу до новорічних свят.

Чергова постановка дружини Пєскова закінчилася трагедією. Під час демонтажу декорацій до шоу "Лебедине озеро" одного з робітників придавило балкою, що зірвалася.

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Скріншот – відео

Нещасний випадок стався у палаці спорту "Мегаспорт" у Москві ще 9 січня, проте до цього моменту жодної згадки про те, що трапилося, не було.

Скріншот – відео

Як повідомляє "Фонтанка", у керівництві "Мегаспорту" підтвердили інформацію про нещасний випадок, але подробиці вирішили не повідомляти і просять звертатися до Мінспорту. Сама ж Навка також жодних коментарів про трагедію після свого шоу не дає.

Фото: "Фонтанка"

Водночас є інформація, що після загибелі робітника в СК порушили кримінальну справу.

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Шоу дружини прессекретаря РФ спонсорували із держбюджету

Як пишуть російські ЗМІ, дружина Пєскова отримала гроші на своє льодове шоу від кількох держкомпаній. Так, на проведення льодової вистави з фонду "РЖД" виділили 10 млн рублів, а компанія "Аерофлот" – 14 млн рублів на шоу у Москві та Дубаї.

Нагадаємо, що в Росії помер відомий журналіст та телеведучий Михайло Зеленський.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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