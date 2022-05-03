Жарти закінчилися: концерти мовчуна Сабурова з ЧБД скасували в Казахстані

Стендап-комік Нурлан Сабуров дуже боявся за свою кар'єру в Росії та вирішив мовчати про війну в Україні. Тепер концерти гумористу скасовують в інших країнах

Нурлан Сабуров повідомив, що концерти у Казахстані не відбудуться / Фото: Скріншот з YouTube

Стендап-комік Нурлан Сабуров, який відмовився говорити про війну в Україні, тепер не зможе виступити у себе на Батьківщині – у Казахстані. Комік у себе в InstaStories повідомив, що його заплановані виступи у жовтні-листопаді не відбудуться "з незалежних від нього причин".

Сабуров пообіцяв невдовзі поділитися подробицями та зазначив, що квитки будуть дійсні на інші дати концертів. Щоправда, коли ці виступи відбудуться, він не уточнив.

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Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Сабуров на концертах у США ігнорував питання про війну в Україні, а потім взагалі пожартував про постраждалих через російську агресію – коли до нього на сцену вийшла дівчина у закривавленій сукні. Завдяки українській діаспорі концерти Сабурова у США скасували. Трохи згодом у напрямку російського військового корабля пішли й заплановані гастролі коміка в Ізраїлі

Раніше український продюсер та репер Потап закликав не реагувати на "жарти" Сабурова, опублікувавши відеозвернення.