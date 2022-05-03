Жарти закінчилися: концерти мовчуна Сабурова з ЧБД скасували в Казахстані

Стендап-комік Нурлан Сабуров, який відмовився говорити про війну в Україні, тепер не зможе виступити у себе на Батьківщині – у Казахстані. Комік у себе в InstaStories повідомив, що його заплановані виступи у жовтні-листопаді не відбудуться "з незалежних від нього причин".
Сабуров пообіцяв невдовзі поділитися подробицями та зазначив, що квитки будуть дійсні на інші дати концертів. Щоправда, коли ці виступи відбудуться, він не уточнив.
Нагадаємо, Сабуров на концертах у США ігнорував питання про війну в Україні, а потім взагалі пожартував про постраждалих через російську агресію – коли до нього на сцену вийшла дівчина у закривавленій сукні. Завдяки українській діаспорі концерти Сабурова у США скасували. Трохи згодом у напрямку російського військового корабля пішли й заплановані гастролі коміка в Ізраїлі
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