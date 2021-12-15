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Сильно змінилися? Дивіться архівне фото Алли Пугачової та Максима Галкіна

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
15 грудня, 09:15
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Пугачова та Галкін познайомилися у 2001 році на фестивалі "Слов'янський базар", коли співачка ще була одружена з Філіпом Кіркоровим
Як Алла Пугачова Пугачова та Максим Галкін виглядали, коли познайомилися
Як Алла Пугачова Пугачова та Максим Галкін виглядали, коли познайомилися / Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Аллу Пугачову та Максима Галкіна називають однією з найміцніших пар російського шоу-бізнесу. Цього року артисти відзначають дві важливі дати – 20 років разом та 10-ту річницю весілля. Досі про пару ходить багато чуток, але гуморист та співачка ніяк не коментують свої стосунки.

Зовсім недавно співачка Любаша, автор хіт Галкіна та Пугачової "Будь или не будь" розповіла, що саме із запису цієї пісні зав'язався роман між артистами.

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А тепер Любаша поділилася із виданням Sobesednik.ru спільним архівним знімком із парою. Імовірно, фото зроблено у 2001 році.

Максим Галкін та Алла Пугачова з автором хіта "Будь или не будь"
Максим Галкін та Алла Пугачова з автором хіта "Будь или не будь" / Фото: Sobesednik

Нагадаємо, Пугачова познайомилася з молодим Галкіним у 2001 році на фестивалі "Слов'янський базар" у Вітебську. У Максима там був перший сольний концерт, Алла Борисівна була серед членів журі. Презентував артистів друг одному... Філіп Кіркоров. Незабаром артисти записали кілька спільних пісень та зіграли пару у новорічному мюзиклі "За двома зайцями".

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Зараз Алла Пугачова та Максим Галкін виховують двійнят Лізу та Гаррі, яких парі народила сурогатна мати.

Раніше Максим Галкін показала нове фото Алли Пугачової.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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