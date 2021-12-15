Сильно змінилися? Дивіться архівне фото Алли Пугачової та Максима Галкіна

Аллу Пугачову та Максима Галкіна називають однією з найміцніших пар російського шоу-бізнесу. Цього року артисти відзначають дві важливі дати – 20 років разом та 10-ту річницю весілля. Досі про пару ходить багато чуток, але гуморист та співачка ніяк не коментують свої стосунки.
Зовсім недавно співачка Любаша, автор хіт Галкіна та Пугачової "Будь или не будь" розповіла, що саме із запису цієї пісні зав'язався роман між артистами.
А тепер Любаша поділилася із виданням Sobesednik.ru спільним архівним знімком із парою. Імовірно, фото зроблено у 2001 році.
Далі по темі
Нагадаємо, Пугачова познайомилася з молодим Галкіним у 2001 році на фестивалі "Слов'янський базар" у Вітебську. У Максима там був перший сольний концерт, Алла Борисівна була серед членів журі. Презентував артистів друг одному... Філіп Кіркоров. Незабаром артисти записали кілька спільних пісень та зіграли пару у новорічному мюзиклі "За двома зайцями".
Зараз Алла Пугачова та Максим Галкін виховують двійнят Лізу та Гаррі, яких парі народила сурогатна мати.