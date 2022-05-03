Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua

Блейк на Met Gala

Лазарєв - рашист

Вірш від Сумської

Фейк про Барських

Пол з нами!

За Златою стежать
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Пропагандистку Симоньян, яка наїхала на Галкіна, можуть покарати впливові друзі Пугачової

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 травня, 15:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Після озлобленої промови пропагандистки Маргарити Симоньян у Мережі почало з'являтися дедалі більше новин про те, що зухвала рашистка має відповісти за свої слова
Симоньян доведеться відповісти за свої слова
Симоньян доведеться відповісти за свої слова / Фото: instagram.com/maxgalkinru, Скриншот из видео

Нагадаємо, після того, як шоумен Максим Галкін відкрито засудив кривавий путінський режим та вторгнення в Україну, на нього посипалася атака пропагандистів та ботів. Так, рупор путінської пропаганди недавно назвала Галкіна геєм, який одружився на "літній жінці". Після цього багато публічних людей заступилися за чоловіка Алли Пугачової. А тепер з'явилася інформація, що Маргариті Симоньян доведеться відповісти за свої образи.

Так, світський оглядач Артур Гаспарян у коментарі МК.ру заявив, що пропагандистці Маргариті Симоньян, швидше за все, доведеться відповідати за свої повні жовчі образи перед законом для захисту репутації, оскільки її слова зачепили знамените сімейство.

Реклама

Максим Галкін та Алла Пугачова
Максим Галкін та Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

На думку Гаспаряна, у Пугачової дуже багато впливових друзів, які можуть допомогти, щоб заткнути цей рупор Кремля.

Закликати до судової відповідальності кривдників Пугачової мають намір її фанатські групи, у які виходять і професійні юристи.

Реклама
Маргарита Симоньян / скриншот відео

Над Симоньян та Ко нависла грозова хмара серйозного судового розгляду. Готується колективний позов за звинуваченням у наклепі і захисті честі та гідності,

- стверджує оглядач. Шанувальники Галкіна та Пугачової з задоволенням подивляться на те, як вона викручуватиметься.

Нагадаємо, Потап запропонував пропагандистці Симоньян розповісти про орієнтацію Кіркорова та Баскова, а не Галкіна.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Після візиту України
Анджеліна Джолі

«Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує»

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти