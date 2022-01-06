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Скандал із Крісом Нотом триває: сцени з актором вирізали з продовження "Сексу у великому місті"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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6 січня, 13:15
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Шанувальники серіалу не побачать чоловіка мрії Містера Біга в останньому епізоді продовження "Сексу у великому місті" через секс-скандал з Крісом Нотом
Актора Кріса Нота звинувачують у зґвалтуваннях
Актора Кріса Нота звинувачують у зґвалтуваннях / Фото: Getty Images

Скандал, який розгорівся навколо персони Кріса Нота, активно розвивається. Про домагання з боку знаменитості заявили вже чотири жінки .

Творці першого сезону "І просто так..." вирішили вирізати сцени з Крісом Нотом із фінального епізоду серіалу.

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Остання серія сезону мала вийти на екрани 3 лютого. В одній зі сцен мав з'явитися герой Кріса Нота Містер Біг, який помер у першій серії продовження "Сексу у великому місті".

Проте, як вирішили творці серіалу, ці сцени не несуть особливого смислового навантаження для оповіді, тому можуть бути повністю видалені.

Таке рішення сценаристів пов'язують із секс-скандалом за участю Нота. І хоча сам актор усіляко заперечує свою причетність до домагань, кілька компаній уже встигли розірвати всі рекламні контракти зі знаменитістю.

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Раніше стало відомо, що компанія Кріса Нота з виготовлення текіли втратила велику угоду на 12 мільйонів доларів після заяви жертв про зґвалтування.

Кріса Нота звинувачують у зґвалтуванні чотирьох жертв

На сьогоднішній день чотири жінки звинуватили актора у домаганнях.

До журналістів Hollywood Reporte звернулися одразу дві жінки, які заявили про сексуальні домагання з боку Кріса Нота . Один з інцидентів стався у 2004, друга жертва заявляє про інцидент через 11 років – у 2015.

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Пізніше стало відомо про інцидент, що трапився в середині 1990-х. Модель Беверлі Джонсон кілька років тому розповідала, що Нот не лише переслідував її, а й погрожував убити її собаку. .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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