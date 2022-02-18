Скільки Алла Пугачова заплатила за пластичні операції: відомий лікар назвав суму

Алла Пугачова одна з небагатьох виконавиць, хто у свої роки має такий молодий та квітучий вигляд. Експерти запевняють, що не обійшлося без хірургічного втручання

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Відомій виконавиці зараз 72 роки, але виглядає вона явно молодша за свої роки. Більше того, нещодавно примадонну навіть переплутала з дочкою Крістіною Орбакайте .

Алла Борисівна не поспішає публічно говорити про свої методи зберегти вічну молодість та красу. Натомість експерти охоче коментують, до яких процедур довелося вдатися співачці.

Реклама

Так, у коментарі Telegram-каналу "Зірочок" відомий лікар Інституту пластичної хірургії та косметології Дмитро Кітіашвілі розповів, які пластичні операції зробила Пугачова та скільки це коштувало.

Пророблено всю особу, проти віку не піти. Алла Борисівна зробила кругову підтяжку, блефаропластику та ринопластику. Зроблено шию, руки. Це те, що видає вік жінки, але впевнений, що ноги та груди вони не чіпали, – заявив Кітіашвілі.

За словами лікаря, Аллі Борисівні дуже пощастило з генетикою і робити пластичні операції вона почала пізніше за своїх колег.

Експерт зазначив, що через швидке опускання куточків брів і очей Пугачової довелося зробити SMAS-ліфтинг. Корекція особи обійшлася примадонні на суму більше 1,5 мільйона рублів .

Реклама

Крім того, лікарі звернув увагу, що Ала Борисівна зробила абдомінопластику та ліпосакцію. Вартість таких процедур досягає близько 2 мільйонів рублів .

Раніше експерти висунули версію, що Алла Пугачова могла схуднути за допомогою процедури б'юті-чіпування .