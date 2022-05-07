Помер актор із легендарного серіалу "Друзі" Майк Хагерті

Стало відомо, що з життя пішов американський актор Майк Хагерті, який виконав роль містера Трігера в серіалі "Друзі"

Помер актор Майк Хагерті / Фото: Скріншот з YouTube

У віці 67 років помер американський актор Майк Хагерті, який здобув широку популярність завдяки ролям у комедійних серіалах.

Про смерть колеги повідомляла актриса Бріджіт Еверетт у своєму Twitter -акаунті. Причину смерті актора Еверет не оголосила.

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З великим сумом сім'я Майка Хагерті повідомила про його смерть у Лос-Анджелесі. Улюблений характерний актор, любов до рідного міста Чикаго та сім'ї були наріжними каменями його життя. Його дуже не вистачатиме, – написала актриса.

Ваша місія Mike Hagerty pic.twitter.com/TUyytuHeQP - Bridget Everett (@bridgeteverett) May 6, 2022

Багато глядачів запам'ятали Майка Хагерті за другорядними, але яскравими ролями, наприклад управителя будинку містера Тригера у культовому серіалі "Друзі", а також менеджера магазину в серіалі "Щасливчик Луї".

Команда "Друзі" також висловила свої співчуття близьким Хагерті і опублікувала момент серіалу, що запам'ятовується, де містер Тригер і Джоу станцювали вальс на даху будинку в Нью-Йорку.

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