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Помер зірка "Славних хлопців" Рей Ліотта

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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26 травня, 20:16
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Американський актор Рй Ліотта, який прославився роллю у фільмі "Славні хлопці", пішов із життя 26 травня 2022 року
Помер Рей Ліотта
Помер Рей Ліотта / Фото: Getty Images

Трагічна звістка вразила шанувальників американського актора Рея Ліотта – зірка бойовиків пішов із життя у віці 67 років.

Як повідомляє видання Deadline, Ліотта помер уві сні. Актор перебував у Домініканській республіці на зйомках майбутнього фільму "Небезпечні води". Причину смерті Ліотта поки що не розголошують.

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У зірки 90-х залишилася донька Карсен Ліота. Також у Ліотта була кохана Джейсі Ніттоло, з якою актор планував офіційно одружитися.

Рей Ліотта: коротка біографія

Американський актор народився і виріс у Ньюарку, штат Нью-Джерсі. Батьки майбутньої зірки були прийомними, про це Рей дізнався ще у дитячому садку.

Свою першу роль Ліотта отримав 1978 року в серіалі "Інший світ". Проте справжня популярність до актора прийшла через 12 років із фільмом Мартіна Скорсезе "Славні хлопці", де Ліотта зіграв роль американського гангстера Генрі Хілла-молодшого.

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Рей Ліотта у фільмі "Славні хлопці"/Скріншот з відео

Найвідоміші ролі Рея Ліотта були у фільмах "Втеча неможлива", "Поліцейські", "Ганнібал", "Кокаїн", "Наркобарон" та "Ідентифікація".

Раніше стало відомо, що з життя пішов актор Кеннет Велш, який зіграв у "Авіаторі" та "Твін Пікс".

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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