Скоро весілля? Бен Аффлек вибирає каблучку на заручини для Дженніфер Лопес (фото)

Схоже, голлівудські знаменитості готуються узаконити свої стосунки. Цікаво, чи погодиться Дженніфер Лопес вдруге стати дружиною Бена Аффлека

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес не зможуть часто бачитися восени / Фото: Getty Images

Папарацці сфотографували, як Бен Аффлек, який раніше повернувся до екс-коханої, вибирав каблучку в бутіку Tiffany & Co. у Лос-Анджелесі. Актор придивлявся ювелірний виріб разом зі своєю мамою Кріс і сином.

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Актор досить довго розглядав секції з каблучками для заручин і радився з продавцями-консультантами. При цьому Бен не забував робити помітки і записи на аркуші паперу.

У бутіку Tiffany & Co. Аффлека сфотографували ще 20 серпня. Але фото опублікували тільки сьогодні. За однією з версій, маркетологи люксового бренду вирішили таким чином привернути до себе увагу.

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Шанувальники ж Дженніфер Лопес і Бена Аффлека з нетерпінням чекають щасливого фіналу історії відносин і сподіваються на якнайшвидше весілля зірок.

Нагадаємо, в 2002 році актор зробив пропозицію Джей Ло, подарувавши співачці каблучка з рожевим 6-каратним діамантом Harry Winston вартістю приблизно 2,5 мільйона доларів. На жаль, пара розпалася в 2004 році.

/ Фото: instagram.com/jlo

Голлівудські знаменитості вирішили відновити відносини після 17 років розлуки.

Дивіться в ролику, як Джей Ло святкувала заручини з Алексом Родрігесом:

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