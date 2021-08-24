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Скоро весілля? Бен Аффлек вибирає каблучку на заручини для Дженніфер Лопес (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
24 серпня, 14:44
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Схоже, голлівудські знаменитості готуються узаконити свої стосунки. Цікаво, чи погодиться Дженніфер Лопес вдруге стати дружиною Бена Аффлека
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес не зможуть часто бачитися восени
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес не зможуть часто бачитися восени / Фото: Getty Images

Папарацці сфотографували, як Бен Аффлек, який раніше повернувся до екс-коханої, вибирав каблучку в бутіку Tiffany & Co. у Лос-Анджелесі. Актор придивлявся ювелірний виріб разом зі своєю мамою Кріс і сином.

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Актор досить довго розглядав секції з каблучками для заручин і радився з продавцями-консультантами. При цьому Бен не забував робити помітки і записи на аркуші паперу.

У бутіку Tiffany & Co. Аффлека сфотографували ще 20 серпня. Але фото опублікували тільки сьогодні. За однією з версій, маркетологи люксового бренду вирішили таким чином привернути до себе увагу.

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Шанувальники ж Дженніфер Лопес і Бена Аффлека з нетерпінням чекають щасливого фіналу історії відносин і сподіваються на якнайшвидше весілля зірок.

Нагадаємо, в 2002 році актор зробив пропозицію Джей Ло, подарувавши співачці каблучка з рожевим 6-каратним діамантом Harry Winston вартістю приблизно 2,5 мільйона доларів. На жаль, пара розпалася в 2004 році.

/ Фото: instagram.com/jlo

Голлівудські знаменитості вирішили відновити відносини після 17 років розлуки.

Дивіться в ролику, як Джей Ло святкувала заручини з Алексом Родрігесом:

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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