Випадковість чи піар: що насправді трапилося під час виступу, коли Тімберлейк оголив груди Джексон

Виступ Джанет Джексон та Джастіна Тімберлейка у 2004 році на "Супербоул" досі обговорюють. Спільний номер обернувся великим скандалом

Що відомо про виступ Джастіна Тімберлейка та Джанет Джексон у 2004 році / Фото: Getty Images

У 2004 році Джанет Джексон та Джастін Тімберлейк виступали на "Супербоул" з піснею Rock Your Body. Здавалося, все йде за планом. Але наприкінці номера на фразі gonna have you naked by the end of this song ("До кінця цієї пісні я тебе роздягну", – прим.ред) співак зірвав частину ліфа з артистки і повністю оголив груди.

Зараз би такий перформанс нікого не здивував, але 17 років тому наробив шуму. Так такого, що про вбрання Джексон зняли документальний фільм. У Мережі можна зустріти версію, що насправді все було сплановано. Чи це так, розповідаємо далі.

Що було після

Після такої оголенки Джастіну і Джанет довелося довго пояснювати все. Артисти казали, що то була "несправність костюма".

Мені справді ніяково знати, що мільйони людей бачили мої груди по телевізору, а потім в інтернеті. Але у світі є речі й гірші, і я не розумію, чому люди мають бути так сфокусовані на цьому, – говорила Джанет.

Виступ Джанет Джексон на "Супербоул" у 2004 році / Фото: Getty Images

Через конфуз із костюмом Джексон Джастін не став ведучим "Греммі". Співака останньої миті замінили.

Все це було ненавмисно, вибачте всі, хто ображений. Я тільки встиг крикнути "О боже!" І тут на сцену принесли рушник, Джанет прикрили. А я дуже засмучений пішов зі сцени якнайшвидше, – твердив Тімберлейк.

До випадку на "Супербоул" у 2004 році Джанет Джексон та Джастін Тімберлейк були друзями, але дружба закінчилася після скандалу

В інтерв'ю Опрі Вінфрі у 2006 році співачка сказала, що друзі так не роблять.

До слова, цей виступ вплинув не лише на дружбу двох зірок, а й на кар'єру Джанет Джексон. Кілька років її пісні не брали у ротацію на телебаченні та радіо, а ось Тімберлейк продовжував підкорювати шоу-бізнес.

То був піар

Стиліст Скотт Лукас, який працював тоді з Джанет Джексон, що цей "казус" був задуманий. Про це пише Page Six. За словами стиліста, Тімберлейк хотів перевершити Брітні Спірс , яка наробила галасу своїм поцілунком із Мадонною на сцені MTV Video Music Awards у 2003 році.

Щоправда, костюм планувався інший. Спочатку Джанет мала виступати в сукні, а Джастін повинен був підняти спідницю, показавши глядачам сідниці співачки і стрінги. За кілька днів до виступу наряд замінили.

У новому фільмі "Модний провал: Роздягаючи Джанет Джексон", який вийшов у листопаді, продюсери назвала оголенку "майже випадковістю". Тімберлейк мав смикнути Джексон за топ, під яким був червоний бюстгальтер. Але вийшло так, що він смикнув топ разом із бюстгальтером і груди сестри Майкла Джексона побачили мільйони.

Джанет Джексон і Джастін Тімберлейк / Фото: Getty Images

Джанет Джексон і Джастін Тімберлейк зараз

Артисти не спілкуються. У лютому Джастін Тімберлейк вибачився за свої вчинки у минулому. Йому соромно, що він не відреагував належним чином на інцидент із Джанет Джексон,

Я знаю, що це вибачення є першим кроком, і він не виправдовує колишнього. Я хочу взяти на себе відповідальність за власні помилки, – писав співак у себе в Instagram .

Співачка після вибачення Тімберлейка подякувала шанувальникам за підтримку, а слова Джастіна не коментувала.

Днями я була вдома сама і раптом заплакала. Я плакала, бо була така вдячна за все. Бог дав мені багато чого. Він є у моєму житті. І я така вдячна за те, що ви теж присутні у моєму житті. Ви для мене особливі. Я хочу подякувати вам, що ви знову зробили пісню Control номер один через 35 років після релізу. Я ніколи не думала, що це станеться. Я дуже ціную та люблю вас. Дякую, – сказала Джанет Джексон у Twitter.

