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Зміна локації: Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми залишили Ізраїль – росСМИ

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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1 липня, 18:37
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Зоряна родина разом зі своїми молодшими спадкоємцями виїхали з міста Кейсарія. Куди поїхала Примадонна з близькими – читайте у матеріалі
Пугачова та Галкін поїхали з Ізраїлю
Пугачова та Галкін поїхали з Ізраїлю / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Схоже, що проведення часу Алли Пугачової та її сім'ї в Ізраїлі добігло кінця. Хоча, казали, що Примадонна планує залишитися там назавжди і навіть прикупила там місце на цвинтарі.

Однак у російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Пугачова та Галкін разом із дітьми, Гаррі та Лізою, поїхали з країни.

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За чутками, Примадонна вирушила до коханої до Латвії. Співачку помітили на пляжі у Юрмалі. Але Галкіна поруч із нею не спостерігалося.

Не виключено, що чоловік Примадонни займається підготовкою до концертів. У Галкіна заплановано тур Прибалтикою на початку серпня.

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Як повідомляють джерела, у Латвії зіркова пара має нерухомість. Пугачова та Галкін придбали апартаменти в елітному житловому комплексі. Вартість володінь сімейства оцінюють у 400 тисяч євро.

Щоправда, кажуть, що візит до Латвії лише гостьовий. Примадонна та гуморист хочуть зустрітися з друзями.

Нагадаємо, що раніше Алла Пугачова заявляла, що планує повернутися до Росії на початку осені, адже дітям треба йти до школи Але є ймовірність, що плани зіркової пари змінюватимуться. На батьківщині на Галкіна та Пугачову вже точать зуб за їхню антивоєнну позицію.

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Раніше пропагандист Антон Красовський запевнив, що він знає шокуючі подробиці з біографії виконавиці.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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