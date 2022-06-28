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Все найцікавіше про дітей Ілона Маска: зміна статі, незвичайні звички та дивні імена

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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28 червня, 15:32
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Свою винахідливість та креатив мільйонер показує не лише у космічних проектах, а й у вихованні дітей. У день народження бізнесмена сайт "Сьогодні" розповість про його спадкоємців
Ілону Маску сьогодні 51
Ілону Маску сьогодні 51 / Фото: Pinterest

51-річний Ілон Маск не з тих знаменитостей, хто охоче розповідає подробиці свого особистого життя. Нещодавно вперше за довгий час винахідник прокоментував суд своєї екс-дівчини Ембер Херд із Джонні Деппом.

Однак похвалитися Маску все ж таки є чим. Він – багатодітний тато. Семеро дітей Ілона від різних дружин носять дуже незвичні імена.

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Невада

Первенец мільйонера та письменниці Джастін Вілсон на ім'я Невада народився 2002 року. Тоді Ілон тільки-но заснував свою компанію SpaceX.

Ім'я першого сина бізнесмена рідко згадується у ЗМІ, адже через 10 тижнів після народження Невада помер. Причиною став синдром раптової дитячої смерті.

Гріффін і Ксав'єр

Щоб трагедія не сталася знову Маск і його перша дружина вирішила вдатися до процедури ЕКО. Так, у 2004 році, на світ з'явилися близнюки. Гріффін і Ксав'єр.

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Гріффін і Ксав'єр Маск з батьками
Гріффін і Ксав'єр Маск з батьками / Фото: dailymail

Гріффін Маск пішов стопами батька і зараз також займається науковою діяльністю. Син бізнесмена не веде соціальні мережі та рідко з'являється на публічних заходах, тому інформації про його особисте життя мало.

А ось Ксав'єр має серйозні розбіжності зі своїм батьком. Нещодавно 18-річний син Маска заявив про зміну статі. За словами Вівіан (нове ім'я Ксав'єра), він не хоче мати нічого спільного зі своїм біологічним батьком.

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Даміан, Саксон та Кай

Ілон та Джастін не зупинилися на двох синах. Через час пара знову спробувала зробити процедуру ЕКЗ і вона виявилася успішною. У 2006 році в сім'ї Маска з'явилося ще троє синів. Даміан, Саксон та Кай .

Зараз хлопчиками 16 років і вони також не прагнуть популярності. Більшу частину часу діти приділяють навчанню у школі та освіті.

Ілон Маск із синами
Ілон Маск із синами / Фото: Скріншот із відео

Цікаву історію про трійнята розповіла няня, яка якось доглядала їх. За словами дівчини, Даміан, Саксон та Кай шокували її своєю поведінкою та незвичайним проханням.

Няня розповіла, що хлопчики поводилися дуже ввічливо і попросили замовити їжу з особливого магазину здорового харчування. Як зазначила дівчина, у своєму віці сини Маска дуже серйозно ставляться до свого здоров'я та ретельно обирають продукти у свій раціон.

X A-12 (Екс Еш Ей-Твелв)

Це не набір символів, а ім'я шостої дитини Ілона Маска. У 2020 році у Маска та співачки Граймс народився син, якого назвали X A-12. Ім'я хлопчика шокувало весь світ.

Ілон Маск назвав шостого сина незвичайним ім'ям
Ілон Маск назвав шостого сина незвичайним ім'ям / Фото: twitter.com/elonmusk

Як пояснила пара, X означає невідому змінну; Æ – з вигаданої ельфійської мови перекладається і як "штучний інтелект" (AI), і як "любов". A-12 – відсилання до американського літака-розвідника Lockheed A-12.

У результаті ім'я хлопчика записали у документах як Екс Еш Ей-Твелв. Адже згідно із законом у США забороняється використовувати символи з іншої мови для документів.

Граймс та Ілон Маск із сином
Граймс та Ілон Маск із сином / Фото: twitter.com/elonmusk

Exa Dark Sideræl

На сьомій дитині Маск вирішив, що треба креативити на повну. Якщо ви думали, що ім'я Ксав'єр чи Саксон – це незвичайно, то запитайте, що думає Екза Дарк Сайдеріл. Саме так звати єдину доньку винахідника.

Дівчинка народилася у грудні 2021 року від сурогатної матері.

Exa" відноситься до суперкомп'ютерного терміну exaFLOPS, "Dark" означає "невідоме". А "Сідерель" – це більш "ельфійське" написання Sidereal, "справжній час всесвіту, зоряний час, просторовий час, а не наш відносний земний час".

Коли дочка винахідника народилася, Маск та Граймс уже були не разом. Тепер же кажуть, що Ілон Маск зустрічається з рудоволосою бестією , австралійською актрисою Наталкою Бассетт

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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