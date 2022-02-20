Григорій Лепс закрутив роман із українкою Наталією Болюх, "Міс Львів-2018" – ЗМІ

Нагадаємо, нещодавно в Мережі говорили про те, що Григорій Лепс у стосунках з Юлією Барановською, відомою телеведучою. Але, схоже, цей роман зійшов нанівець, оскільки тепер усі гудуть, що у Лепса роман з українкою Наталією Болюх.
У Мережі обговорюють роман Григорія Лепса та українки Наталії Болюх
Поки що офіційного коментаря на тему немає, але в Мережі гуляють фото спільного проведення часу парочки.
Нова супутниця Лепса українка Наталія Болюх. Вона ж – "Міс Львів-2018" та перша віцеміс "Україна Всесвіт". Їй 27 років.
Далі по темі
За інформацією КП.ру, дівчина зі Львова працює економістом, цікавиться психологією та дизайном, багато читає. Також вона часто буває у Москві, що навіть зазначено у її інстаграмі. Відомо також, що вона була героїнею шоу "Насправді" російського "Першого каналу", через що в Україні на неї посипалася критика
Її сторінку в інстаграмі закрито, але старі скріншоти в Мережі збереглися. Вона регулярно демонструє на фото свій розкішний спосіб життя
Наталія Болюх на конкурсі "Міс Львів"-2018
А так Наталія Болюх виглядала на конкурс краси "Міс Львів"-2018.
Ми продовжуємо стежити за ситуацією.
Також читайте коментар Маші Єфросиніної про Нацвідбір.