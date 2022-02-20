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Григорій Лепс закрутив роман із українкою Наталією Болюх, "Міс Львів-2018" – ЗМІ

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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20 лютого, 14:15
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Після розлучення з дружиною Григорій Лепс на самоті не страждає. У Мережі обговорюють кадри артиста із новою пасією
В Мережі обговорюють новий роман Лепса з українкою
В Мережі обговорюють новий роман Лепса з українкою / Фото: jetsetter, instagram.com/gvleps

Нагадаємо, нещодавно в Мережі говорили про те, що Григорій Лепс у стосунках з Юлією Барановською, відомою телеведучою. Але, схоже, цей роман зійшов нанівець, оскільки тепер усі гудуть, що у Лепса роман з українкою Наталією Болюх.

У Мережі обговорюють роман Григорія Лепса та українки Наталії Болюх

Поки що офіційного коментаря на тему немає, але в Мережі гуляють фото спільного проведення часу парочки.

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Лепс та Болюх / скріншот із соцмереж

Нова супутниця Лепса українка Наталія Болюх. Вона ж – "Міс Львів-2018" та перша віцеміс "Україна Всесвіт". Їй 27 років.

За інформацією КП.ру, дівчина зі Львова працює економістом, цікавиться психологією та дизайном, багато читає. Також вона часто буває у Москві, що навіть зазначено у її інстаграмі. Відомо також, що вона була героїнею шоу "Насправді" російського "Першого каналу", через що в Україні на неї посипалася критика

скріншот

Її сторінку в інстаграмі закрито, але старі скріншоти в Мережі збереглися. Вона регулярно демонструє на фото свій розкішний спосіб життя

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скріншот з інстаграму Болюх
скріншот з інстаграму Болюх

Наталія Болюх на конкурсі "Міс Львів"-2018

А так Наталія Болюх виглядала на конкурс краси "Міс Львів"-2018.

"Міс Львів"-2018 Наталія Болюх

Наталя Болюх на конкурсі краси
Наталя Болюх на конкурсі краси / Фото: уніан

Дівчина підкорила конкурс
Дівчина підкорила конкурс / Фото: jetsetter.ua

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Наталя виступала під символічним першим номером
Наталя виступала під символічним першим номером / Фото: jetsetter.ua

Наталя Болюх стала "Міс Львів"-2018
Наталя Болюх стала "Міс Львів"-2018 / Фото: jetsetter.ua

Ми продовжуємо стежити за ситуацією.

Також читайте коментар Маші Єфросиніної про Нацвідбір.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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