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Дивимося перші кадри зі зйомок трилера Мати з Дженніфер Лопес. Актрису не впізнати (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
8 жовтня, 07:49
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На початку року стрімінговий сервіс Netflix анонсував початок роботи над новим проєктом разом з Дженніфер Лопес
Стартували зйомки фільму "Мати" з Дженніфер Лопес у головній ролі
Стартували зйомки фільму "Мати" з Дженніфер Лопес у головній ролі / Фото: instagram.com/jenniferlopezlife

Тепер у Ванкувері стартували зйомки трилера "Мати". Дженніфер Лопес не тільки грає в головній ролі, а й є співпродюсером картини . У Мережу потрапили перші кадри зі знімального майданчика. Про це пише Daily Mail.

Джей Ло була помічена в незвичному для себе образі. За сюжетом актриса є кілером. Вона виходить з укриття, щоб захистити доньку, від якої вона відмовилася багато років тому, ховаючись від небезпеки.

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Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Режисером картини став Нікі Каро, відома по ремейку "Мулан" Діснея. Сценарій пише Міша Грін, відома по "Країні Лавкрафта".

Нагадаємо, "Мати" стане першим фільмом в рамках творчого партнерства між Nuyorican Productions Дженніфер Лопес і Netflix. Прем'єра картини відбудеться в 2022 році.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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