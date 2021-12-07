Як виглядає ймовірна мати дітей Кіркорова, яка родом зі Львова (фото)

Наталю Єфремову діти відомого співака називають своєю мамою. Ходять чутки, що жінка живе у заміському будинку Кіркорова разом із Мартіном та Аллою-Вікторією

Що відомо про матір дітей Філіпа Кіркорова / Фото: instagram.com/fkirkorov

Філіп Кіркоров, якого можуть затримати на 15 діб, став батьком у 2011 році З різницею в сім місяців на світ з'явилися його діти – дочка Алла-Вікторія і син Мартін. Але хто їхня мама?

Багато шанувальників артиста вважають, що біологічною мамою Алли та Мартіна є бізнес-вумен Наталя Єфремова. У неї немає профілів у соцмережах, та її часто можна побачити на світлинах поряд з Філіпом Кіркоровим.

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Далі у матеріалі розповідаємо, що відомо про Єфремову.

Наталія Єфремова ліворуч на фото / Фото: instagram.com/fkirkorov

Хто така Наталя Єфремова

Наталя Єфремова родом зі Львова. Коли їй було 14 років, її родина переїхала в Новосибірськ, а після перебралася до столиці.

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Разом із Андрієм Малаховим Єфремова хрестила дітей поп-король російського шоу-бізнесу. З Кіркоровим вона знайома давно – співак часто заходив до модного бутіка, що належить Наталії.

Згодом Єфремова відійшла від бізнесу. Принаймні так пишуть ЗМІ. Вона стала часто з'являтися поруч із дітьми Філіпа на всіляких заходах, а в одній з телепередач, коли Бедросович показував свій величезний будинок, Мартін проговорився, що з ними живе "мама Наташа".

Філіп Кіркоров з дітьми, Андрій Малахов та Наталія Єфремова / Фото: instagram.com/fkirkorov

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Що Кіркоров говорить про матір своїх дітей

Коли Філіп став батьком-одинаком, публіці звичайно ж захотілося дізнатися, хто народив Аллу та Мартіна. Кіркоров розповів, що вдався до сурогатного материнства, і дочку йому народила жінка на ім'я Анастасія.

Дівчинку артист назвав на честь своєї матері Вікторії та колишнього кохання – Алли Пугачової. Менш ніж через рік з'явився на світ і Мартін.

Схожість із Єфремовою

І хоча у шанувальників Кіркорова багато версій щодо того, хто ж насправді є мамою Алли-Вікторії та Мартіна, деяка схожість між ними та Наталею Єфремовою простежується. Порівняйте за фото:

Мартін та Алла-Вікторія / Наталія Єфремова / Фото: YouTube, instagram.com/fkirkorov

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