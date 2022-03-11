Зі сльозами на очах Пенелопа Крус підтримала українців, які переживають найчорнішу сторінку історії

В України з'явилося багато знаменитих друзів, які надають підтримку в найлегший час в історії...

Пенелопа Крус підтримала Україну / Фото: Getty Images, Instagram

Нещодавно ми захоплювалися тим, що Бенедикт Камбербетч знову підтримав Україну, розгорнувши наш прапор на кінопремії у Санта-Барбарі. Але цей захід подарував нам ще одного зіркового друга в особі актриси. Пенелопи Крус.

Знаменита брюнетка в рамках Міжнародного кінофестивалю у Санта-Барбарі здобула престижну премію. Пенелопа Крус, номінована цього року на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль у фільмі режисера Педро Альмодовара "Паралельні матері", також використала можливість заговорити про важливе.

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Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Так, вона вважала за потрібне, отримуючи статуетку, звернути увагу світу на жахливе становище жінок у всьому світі та в Україні зокрема, адже вони з 24 лютого страждають через військове свавілля Росії на території України.

Я розумію тих жінок, які бояться втратити дитину, те, що вони найбільше люблять. І скільки жінок на світі стикаються з величезними випробуваннями та жахами. Сьогодні моє серце та думки звертаються до жінок України і всіх тих дітей та чоловіків, і всіх тих, хто страждає від цієї жахливої ситуації,

– зазначила акторка.

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Зазначимо, що цього року Міжнародний кінофестиваль у Санта-Барбарі об'єднався із Direct Relief, щоб допомогти Україні. Збір грошей на підтримку людей, які постраждали внаслідок військової агресії Росії проти України, триває.

Сама ж актриса в інстаграмах також публікувала важливі пости на тему війни в Україні та допомоги тим, хто постраждав від російського вторгнення.

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Також раніше актриса Джессіка Честейн захоплювалася жінками, яким доводиться народжувати у бомбосховищах через вторгнення Росії в Україну

Попри все, ми віримо в наших захисників і швидку перемогу над рашизмом. Все буде Україною!

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