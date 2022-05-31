Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні ❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли ⚠ Бензинова криза

Eurovision 2022

Ріанна народила

Реаліті Сассекських

Stefania по-литовськи

Степан у Каннах

Брежнєва та фури
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Собаку, якого побила Людмила Успенська, чекає серйозна операція

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 травня, 13:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відома співачка опинилася у центрі скандалу після того, як побила французького бульдога своїх сусідів. Тепер пес потребує операції
Собаці, якого побила Любов Успенська, потрібна операція
Собаці, якого побила Любов Успенська, потрібна операція

30 травня російська співачка Любов Успенська побила собаку своєї сусідки. Артистка сподівалася, що про цю історію ніхто не дізнається, але інцидент швидко став надбанням громадськості.

Як же все було?

За словами сусідки Успенської – дизайнерки Анни Кауфман, співачка погналася за тримісячним цуценям французького бульдога, який вибіг за територію ділянки та нібито хотів вкусити йоркширського тер'єра співачки. Людмила забігла у двір сусідки, але, виявивши там тільки старого собаку, почала його бити рукояткою повідця. Адвокатом Анни Кауфман став Олександр Добровінський. Як повідомляє Telegram-канал "Звездач", Добровінський розповів, що на собаку чекає серйозна операція на око.

Реклама

Має бути операція в собаки, якого побила Успенська, бо там пошкоджене око. Після цього вирішуватимемо які будуть вимоги до Успенської, бо там і честь і гідність, там жорстоке поводження з тваринами, там багато всяких речей. Побитий собака, який потребує операції, за російським законодавством прирівнюється до активу, тому крім того, що це жорстоке поводження, це зовсім не моральна шкода. Це збитки, які завдано активу людини, — заявив Добровінський.

Відео побиття пса зафільмувати не вдалося. У Мережі з'явився ролик, на якому Успенська матюкається на сусідку та загрожує їй.

Зазначимо, Людмила Успенська народилася у Києві та часто давала концерти в Україні. Ба більше, Успенська заявляла, що не вважає себе російською співачкою, адже має американське громадянство. Втім, під час повномасштабної війни РФ проти України вона так і не наважилася озвучити свою позицію чи засудити рашистських окупантів за їхні звірства.

Реклама

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Готовий усиновити дитину!
Даніель Салем

"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти