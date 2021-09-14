Після весілля Моргенштерна Собчак згадала свою в катафалку: Планка весільного пі**єца піднята високо

Побувавши на треш-весіллі Моргенштерна, телеведуча і світська левиця Ксенія Собчак згадала і своє власне. Два роки тому Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак влаштували вельми епатажне одруження, яке увійшло в топ найяскравіших зіркових весіль.
В Instagram Ксенія Собчак відзначила, що молоді є чому вчитися, тому як вони з Богомоловим високо підняли планку, влаштувавши справжнє хоррор-шоу.
Переглядаю фото, і розумію, що наша планка справжнього весільного пі**єца була піднята високо. Навіть занадто високо – молоді є чому повчитися! І нехай, як було написано на тому катафалку, все, так і буде, Костянтин Богомолов: "Поки смерть не розлучить нас!" – написала Ксенія Собчак.
Нагадаємо, що Ксенія Собчак розлучилася зі своїм колишнім чоловіком Максимом Віторганом у 2019 році. На той момент вже ходили чутки про те, що у телеведучої роман з Костянтином Богомоловим. Незабаром вони офіційно заявили, що перебувають у стосунках і зіграли помпезне весілля, яке викликало бурхливі обговорення в Мережі. Одруження було схоже на траурну процесію, наречена танцювала стриптиз, а серед гостей були Філіп Кіркоров, Андрій Малахов і багато інших.
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