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Собчак назвала цькування Галкіна в РФ несправедливими та подякувала Кіркорову, що він це озвучив

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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2 травня, 11:16
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Ксенія Собчак прокоментувала відеозвернення Філіпа Кіркорова, яке він записав пропагандистці Маргаріті Симоньян
Ксенія Собчак подякувала Філіпу Кіркорову за підтримку Максима Галкіна
Ксенія Собчак подякувала Філіпу Кіркорову за підтримку Максима Галкіна / Фото: Скріншот з YouTube, Instagram

Симоньян назвала Галкіна геєм, який одружився з "літньою жінкою". Філіп Кіркоров, який досі нічого не сказала про війну в Україні, заступився за колись близьких друзів і пригрозив пропагандистці, натякнувши, що вона через свої заяви може нарватися на копання у власній брудній білизні.

Ксенія Собчак у себе в Instagram похвалила Кіркорова за таке звернення.

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Ми не обговорювали з тобою політику останнім часом, бо зараз політика тільки сварить. А сьогодні я побачила твоє відео. І дуже зраділа. Дякую тобі за нього, за цю твердість. За прямоту, за щирість, за те, що назвав речі своїми іменами та встав за своїх. За захист Максима, якого абсолютно несправедливо мочать за його позицію та від'їзд.

Ксенія Собчак підтримала Філіпа Кіркорова після його посту на підтримку Максима Галкіна
Ксенія Собчак підтримала Філіпа Кіркорова після його посту на підтримку Максима Галкіна / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Згадала у своїй публікації телеведуча і скандальне прохання Кіркорова звільнити зрадника України Віктора Медведчука, зазначивши, що це російські зірки активно репостили у себе, а от звернення до пропагандистки Симоньян так не поспішають підтримати.

Нагадаємо, Максим Галкін підтримує Україну і відкрито говорить про звірства російської армії. Варто зазначити, Ксенія Собчак нещодавно заявляла, що чоловік Алли Пугачової "занадто жорстко" говорить про злочини рашистів у Бучі та Одесі.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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